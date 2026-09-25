Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Pentru selecționerul Gheorghe Hagi va fi prima partidă oficială pe banca României, după preluarea mandatului în luna aprilie a acestui an.

Suedia - România, live de la 21:45

Stadion : Strawberry Arena

: Strawberry Arena Arbitru: Ondrej Berka, Asistenți: Matej Vilcek, Kamil Hajek, VAR: Michael Fabbri, AVAR: Karel Roucek

Naționala României a ajuns în joi seara în Suedia, iar selecționerul Gheorghe Hagi și mijlocașul Răzvan Marin au susținut conferința premergătoare meciului.

„Regele” a confirmat și informația transmisă în exclusivitate de GOLAZO.ro, conform căreia Louis Munteanu va fi titular la acest meci.

CUM VA ARĂTA ECHIPA ROMÂNIEI CONFORM SURSELOR GOLAZO:

SISTEM: 3-4-1-2

I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - Hagi - L. Munteanu, Man

„Tricolorii vor fi azi în roșu! Pentru că Suedia va îmbrăca un echipament galben-albastru, vom purta în premieră actualul model de tricou roșu”, a fost anunțul echipei naționale.

VIDEO. Autocarul României a sosit în Suedia

Gheorghe Hagi, înaintea meciului cu Suedia: „Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardele”

„Știm că întâlnim o echipă puternică. Așa cum am spus înainte, știm că trebuie să ne apărăm și să atacăm foarte bine. Suntem la nivel european și trebuie să ne ridicăm standardele. Îmi doresc foarte mult acest lucru. I-am văzut foarte bine pe băieți și am încredere că vom face un meci foarte bun.

Emoția a trecut. Debutul a fost în vară. Acum știu că sunt încă la început, dar la fiecare antrenament și în fiecare zi arătăm mai bine.

De aceea am convocat 32 de jucători să-i cunosc și să mă cunoască și ei pe mine pentru că fiecare antrenor are cerințele lui. Din noiembrie încolo începe competiția pentru că în aceste patru meciuri eu cred că am timp să-i evoluez foarte bine.

Suedia e o echipă care marchează goluri. În 10 meciuri a marcat de 18 ori, dar a primit și multe goluri. Au doi atacanți foarte buni, noi îi avem pe ai noștri, cu toate că ne lipsesc Drăguș și Coman, care cred eu că erau foarte valoroși, dar nu sunt aici să vorbesc de cei care nu sunt. Cei care sunt cred că sunt de valoare și o să vedem mâine”, a spus Hagi.

Graham Potter: „Hagi a fost un jucător incredibil. Wow, imens!”

Pentru selecționerul Suediei obiectivul pentru meciul de mâine este unul singur: victoria.

„Hagi a fost un jucător mult mai bun decât mine. Are experiență și asta este important. Știu că a reușit să creeze o strategie pentru dezvoltarea jucătorilor, eu nu sunt un specialist în asta.

Îl știu de când eram copil, mă uitam la el. A fost un jucător incredibil. Wow, imens! Am un mare respect pentru el și pentru faptul că dă înapoi fotbalului atât de multe. Este antrenor, iar asta este deosebit!”.

Selecționerul Suediei nu s-ar mulțumi nici cu o remiză. Potter spune însă că experiențele recente ale naționalei sale reprezintă un avertisment și cere echilibru înaintea confruntării cu România.

„Dacă aș semna pentru un egal? Nu, nicidecum! Ne uităm doar spre victorie. Dar așa a fost și în calificările pentru Mondial, când trebuia să câștigăm și n-am făcut-o.

Trebuie să fim umili, să ne respectăm planul, să ne respectăm adversarul, dar să dăm totul pentru a câștiga”.

FOTO: Imagini de la antrenamentul oficial al Suediei, înaintea meciului cu România din Liga Națiunilor

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

Ionuț Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

Andrei Rațiu, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Virgil Ghiță, Andrei Borza, Matei Ilie, Lisav Eissat, Nicușor Bancu, Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

Tudor Băluță, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Răzvan Marin, Vlad Dragomir, Florin Tănase, Vladimir Screciu, Ianis Hagi

ATACANȚI

Dennis Man, Louis Munteanu, Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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