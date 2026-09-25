Hagi și-a încălcat principiul Decarul României, rezervă cu Suedia! Ce zicea „Regele” în 2019: „Ne batem joc? Numărul 10 e titular” +11 foto
Decarul Nicolae Stanciu, primul din stânga, rezervă cu Suedia, primul meci oficial al lui Gică Hagi din al doilea mandat la națională (foto: Sport Pictures)
Nationala

Hagi și-a încălcat principiul Decarul României, rezervă cu Suedia! Ce zicea „Regele” în 2019: „Ne batem joc? Numărul 10 e titular”

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 25.09.2026, ora 20:24
  • Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start a României pentru meciul cu Suedia.
  • Nicolae Stanciu, decarul naționalei, este rezervă, deși în urmă cu 7 ani selecționerul susținea că „numărul 10 e titular”.
  • Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.
  • Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Gheorghe Hagi (61 de ani) a luat o decizie care contrastează cu discursul său din urmă cu șapte ani.

Suedia - România 2-1 Debut cu eșec pentru Gică Hagi la revenirea pe bancă. Erori în defensivă și lisă de inspirație în atac pentru „tricolori”
Citește și
Suedia - România 2-1 Debut cu eșec pentru Gică Hagi la revenirea pe bancă. Erori în defensivă și lisă de inspirație în atac pentru „tricolori”
Citește mai mult
Suedia - România 2-1 Debut cu eșec pentru Gică Hagi la revenirea pe bancă. Erori în defensivă și lisă de inspirație în atac pentru „tricolori”

Gică Hagi a lăsat pe bancă tricoul cu numărul 10: Nicolae Stanciu, rezervă cu Suedia

Selecționerul României l-a lăsat pe banca de rezerve pe Nicolae Stanciu (33 de ani), purtătorul tricoului cu numărul 10, pentru partida cu Suedia, de la debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor.

Echipa de start a României: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - L. Munteanu, Man

În septembrie 2019, pe când era antrenor la Viitorul, „Regele” avea o poziție categorică în privința decarului echipei naționale.

„Numărul 10 stă pe bancă? Decarul e cel mai important, cum să fie rezervă?!”, era mesajul transmis atunci de fostul mare internațional, nemulțumit de modul în care era tratat tricoul în care a scris istorie pentru echipa națională.

Ce spunea Hagi în 2019: „Doar atât vă cer, mai mult respect față de acel tricou

Reproșul lui Hagi a venit pe 15 septembrie 2019, după meciurile României cu Spania, pierdut cu 1-2, și Malta, câștigat cu 1-0, în preliminariile EURO 2020.

În aceeași convocare s-a schimbat tricoul de două ori. Nu se poate. Și vă rog frumos, doar atât vă cer, mai mult respect față de acel tricou.

Numărul 10 să fie purtat cu mândrie. Așa ce facem? Dacă ajungem să îl tăvălim așa cum a fost tăvălit numărul 10 și cum a ajuns să fie tăvălit în România, scuzați, unde vreți să ajungem? Ne batem joc?”, spunea Hagi.

„Eu așa știu, că numărul 10 e titular”

„Regele” și-a susținut apoi ideea: „Păi cum dăm tricoul? Azi mă trezesc, îl iau eu, mâine te trezești, îl ia celălalt.

Păi ce facem? Rog mai mult respect față de numărul 10, pentru că el are un rol important, pentru că are personalitate, pentru că acest număr l-au purtat cei mai mari fotbaliști din România din toate timpurile. Dobrin, Balaci, Dumitru, toți l-au purtat.

Eu așa știu, că numărul 10 e titular. Cine îl dorește, trebuie să știe ce număr ia, că ăla face diferența”.

Selecționer era atunci Cosmin Contra. În acea acțiune, tricoul cu numărul 10 fusese purtat de doi jucători diferiți: Alexandru Maxim cu Spania și Gicu Grozav cu Malta, ambii intrați de pe bancă spre final.

Cu Spania, Maxim l-a înlocuit pe Ciprian Deac, în minutul 71. Trei zile mai târziu, cu Malta, Grozav a fost introdus în minutul 72, în locul lui Ianis Hagi.

Galerie foto (11 imagini)

Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro) Conferință de presă Gică Hagi (foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro)
+11 Foto
labels.photo-gallery

Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, decarii din primele două meciuri ale lui Gică Hagi

În primele două partide din al doilea mandat al lui Gică Hagi, ambele amicale, tricoul cu numărul 10 a fost purtat de jucători care au început meciurile ca titulari.

Pe 2 iunie, la 1-1 cu Georgia, Ianis Hagi a fost titular și căpitan, în timp ce Nicolae Stanciu a fost menajat. Patru zile mai târziu, la victoria cu Țara Galilor, scor 2-1, Stanciu a început partida din primul minut și a purtat banderola, iar Ianis Hagi nu a mai fost păstrat în lot.

Ianis, titular cu numărul 14

În timp ce Stanciu a rămas pe banca de rezerve pentru meciul cu Suedia, Ianis Hagi a fost anunțat titular, cu tricoul cu numărul 14.

Este numărul pe care fiul lui Gică Hagi îl poartă atunci când nu este desemnat decarul echipei naționale. Alegerea nu este întâmplătoare: Ianis Hagi a explicat că a optat pentru 14 în onoarea legendarului Johan Cruyff, care a purtat acest număr pentru Ajax și naționala Olandei.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

  • 1. Ionuț Radu, 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

  • 2. Andrei Rațiu, 3. Radu Drăgușin, 4. Andrei Coubiș, 5. Virgil Ghiță, 7. Andrei Borza, 21. Matei Ilie, 23. Lisav Eissat, 11. Nicușor Bancu, 15. Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

  • 6. Tudor Băluță, 8. Darius Olaru, 10. Nicolae Stanciu, 18. Răzvan Marin, 22. Vlad Dragomir, 19. Florin Tănase, 17. Vladimir Screciu, 14. Ianis Hagi

ATACANȚI

  • 20. Dennis Man, 9. Louis Munteanu, 13. Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
Afaceri excelente în energie: un deputat PSD a obținut aproape 3 milioane de lei din vânzarea unor firme proaspăt înființate
romania gica hagi suedia nicolae stanciu liga natiunilor nations league
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:58
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
„Suedia a câștigat fără probleme” Cornel Dinu, fără menajamente: „Se vorbește mult mai mult decât se joacă fotbal”
22:20
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
Doar 4 goluri într-o repriză! Handbalistele României nu-și explică prăbușirea cu Danemarca: „Ne-am pierdut capul!”
21:09
„N-am renunțat!” Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
„N-am renunțat!”  Alibec a vorbit despre decizia lui Hagi de a-l lăsa acasă: „Nu meritam”
20:05
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
„Mi se pare mai bun decât Kounde” Au existat și remarcați după Suedia - România: „Făcea față și în generația noastră”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!

Dan Udrea: Anomaliile pentru care Hagi ar trebui să dea explicații!
Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl

Cristian Geambașu: Pohta lui Hagi tatăl
Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să n-aveți chef de meciul cu Suedia?

Dan Udrea: Vreți să <span>n-aveți</span> chef de meciul cu Suedia?
Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi

Radu Naum: Ianis și Hagi
Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru

Cătălin Tolontan: Cartonașul negru
Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong

Silviu Tudor Samuilă: Școala veche a lui Armstrong
Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1

Dan Udrea: Și secretara lui Vassaras viciază meciuri în Liga 1
Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo

Ioana Mihalcea: Consiliul Local Dinamo
Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine l-a lăsat pe Becali să ajungă până aici?

Dan Udrea: Cine <span>l-a</span> lăsat pe Becali să ajungă până aici?
Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu

Radu Naum: Naționala în pustiu
Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia

Silviu Tudor Samuilă: Prăpastia
Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi n-are dreptul să ne ceară acest lucru

Dan Udrea: Hagi <span>n-are</span> dreptul să ne ceară acest lucru
Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți

Cristian Geambașu: Avocatul pisicii cu 9 vieți
În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului

Dan Udrea: În ziua în care violența a rupt cordonul, fotbalul a redat speranță Bucureștiului
Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului

Radu Naum: Ieftinirea Petrolului
Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!

Vlad Nedelea: Ego cu ecuson FIFA!
Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton

Cristian Geambașu: Semnificația victoriei lui Ben Shelton
Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona

Radu Naum: Cealaltă Simona
Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin

Cristian Geambașu: Cazul Radu Drăgușin
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Top stiri
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Nationala
14:33
Ce ar trebui să facă Hagi Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
Citește mai mult
Ce ar trebui să facă Hagi  Ionuț Lupescu, sfat pentru selecționerul României » Trage un semnal de alarmă: „E o problemă cu educația antrenorilor”
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Nationala
14:10
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
Citește mai mult
De ce nu cântă Coubiș imnul României Povestea fundașului care a ales Italia, apoi s-a întors la „tricolori”
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Liga Națiunilor
16:14
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Citește mai mult
„Nu poate minți” Lewandowski, atacat de selecționer și de presă după Polonia - Bosnia 0-0. Se cere înlăturarea lui cu România
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
B365
25.09
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată
Citește mai mult
Se scumpește sau nu călătoria cu metroul? Ce spune Metrorex acum, la câteva luni după ce creșterea prețului de la 5i la 7 lei a fost anulată

Echipe/Competiții

fcsb 71 CFR Cluj 1 dinamo bucuresti 16 rapid 10 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 16

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share