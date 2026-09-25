Hagi și-a încălcat principiul Decarul României, rezervă cu Suedia! Ce zicea „Regele” în 2019: „Ne batem joc? Numărul 10 e titular”

Gheorghe Hagi a anunțat echipa de start a României pentru meciul cu Suedia.

Nicolae Stanciu, decarul naționalei, este rezervă, deși în urmă cu 7 ani selecționerul susținea că „numărul 10 e titular”.

Suedia și România se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, în prima etapă din noua ediție a Ligii Națiunilor.

Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Gheorghe Hagi (61 de ani) a luat o decizie care contrastează cu discursul său din urmă cu șapte ani.

Gică Hagi a lăsat pe bancă tricoul cu numărul 10: Nicolae Stanciu, rezervă cu Suedia

Selecționerul României l-a lăsat pe banca de rezerve pe Nicolae Stanciu (33 de ani), purtătorul tricoului cu numărul 10, pentru partida cu Suedia, de la debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor.

Echipa de start a României: I. Radu - Coubiș, Drăgușin, Ghiță - Rațiu, R. Marin, Băluță, Bancu - I. Hagi - L. Munteanu, Man

În septembrie 2019, pe când era antrenor la Viitorul, „Regele” avea o poziție categorică în privința decarului echipei naționale.

„Numărul 10 stă pe bancă? Decarul e cel mai important, cum să fie rezervă?!”, era mesajul transmis atunci de fostul mare internațional, nemulțumit de modul în care era tratat tricoul în care a scris istorie pentru echipa națională.

Ce spunea Hagi în 2019: „Doar atât vă cer, mai mult respect față de acel tricou”

Reproșul lui Hagi a venit pe 15 septembrie 2019, după meciurile României cu Spania, pierdut cu 1-2, și Malta, câștigat cu 1-0, în preliminariile EURO 2020.

„În aceeași convocare s-a schimbat tricoul de două ori. Nu se poate. Și vă rog frumos, doar atât vă cer, mai mult respect față de acel tricou.

Numărul 10 să fie purtat cu mândrie. Așa ce facem? Dacă ajungem să îl tăvălim așa cum a fost tăvălit numărul 10 și cum a ajuns să fie tăvălit în România, scuzați, unde vreți să ajungem? Ne batem joc?”, spunea Hagi.

„Eu așa știu, că numărul 10 e titular”

„Regele” și-a susținut apoi ideea: „Păi cum dăm tricoul? Azi mă trezesc, îl iau eu, mâine te trezești, îl ia celălalt.

Păi ce facem? Rog mai mult respect față de numărul 10, pentru că el are un rol important, pentru că are personalitate, pentru că acest număr l-au purtat cei mai mari fotbaliști din România din toate timpurile. Dobrin, Balaci, Dumitru, toți l-au purtat.

Eu așa știu, că numărul 10 e titular. Cine îl dorește, trebuie să știe ce număr ia, că ăla face diferența”.

Selecționer era atunci Cosmin Contra. În acea acțiune, tricoul cu numărul 10 fusese purtat de doi jucători diferiți: Alexandru Maxim cu Spania și Gicu Grozav cu Malta, ambii intrați de pe bancă spre final.

Cu Spania, Maxim l-a înlocuit pe Ciprian Deac, în minutul 71. Trei zile mai târziu, cu Malta, Grozav a fost introdus în minutul 72, în locul lui Ianis Hagi.

Ianis Hagi și Nicolae Stanciu, decarii din primele două meciuri ale lui Gică Hagi

În primele două partide din al doilea mandat al lui Gică Hagi, ambele amicale, tricoul cu numărul 10 a fost purtat de jucători care au început meciurile ca titulari.

Pe 2 iunie, la 1-1 cu Georgia, Ianis Hagi a fost titular și căpitan, în timp ce Nicolae Stanciu a fost menajat. Patru zile mai târziu, la victoria cu Țara Galilor, scor 2-1, Stanciu a început partida din primul minut și a purtat banderola, iar Ianis Hagi nu a mai fost păstrat în lot.

Ianis, titular cu numărul 14

În timp ce Stanciu a rămas pe banca de rezerve pentru meciul cu Suedia, Ianis Hagi a fost anunțat titular, cu tricoul cu numărul 14.

Este numărul pe care fiul lui Gică Hagi îl poartă atunci când nu este desemnat decarul echipei naționale. Alegerea nu este întâmplătoare: Ianis Hagi a explicat că a optat pentru 14 în onoarea legendarului Johan Cruyff, care a purtat acest număr pentru Ajax și naționala Olandei.

Lotul stabilit de Gică Hagi pentru meciul cu Suedia

PORTARI

1. Ionuț Radu, 12. Otto Hindrich, 16. Valentin Cojocaru

FUNDAȘI

2. Andrei Rațiu, 3. Radu Drăgușin, 4. Andrei Coubiș, 5. Virgil Ghiță, 7. Andrei Borza, 21. Matei Ilie, 23. Lisav Eissat, 11. Nicușor Bancu, 15. Andrei Burcă

MIJLOCAȘI

6. Tudor Băluță, 8. Darius Olaru, 10. Nicolae Stanciu, 18. Răzvan Marin, 22. Vlad Dragomir, 19. Florin Tănase, 17. Vladimir Screciu, 14. Ianis Hagi

ATACANȚI

20. Dennis Man, 9. Louis Munteanu, 13. Valentin Mihăilă

Programul României în Nations League

25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)

28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)

2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)

5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)

14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)

17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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