„Ar fi o mare greșeală”  Liță Dumitru, despre posibila demitere a lui Costel Gâlcă + E mulțumit de jocul Concordiei, după 4-0 cu Bihor

Bihor - Concordia 0-4. Liță Dumitru (74 de ani), antrenorul Chiajnei s-a arătat mulțumit de ce a reușit să schimbe la echipă în doar câteva săptămâni.

Tehnicianul a vorbit și despre tensiunile de la Universitatea Craiova și consideră că o demitere a lui Gâlcă ar fi o mare eroare din partea lui Rotaru.

Concordia s-a impus categoric în deplasarea de la Bihor, în etapa #12 din Liga 2, scor 4-0. Alexandru Boiciuc a reușit o „dublă” în doar 4 minute.

Liță Dumitru: „Ar fi o mare greșeală să fie demis”

Pe lângă succesul de astăzi, fostul mare jucător a vorbit și despre situația tensionată de la Universitatea Craiova, dintre Costel Gâlcă și Mihai Rotaru.

„Costel este un antrenor foarte bun și a demonstrat-o în istoricul lui. Craiova este un club pretențios. Am fost și eu acolo și am plecat după 3 luni, pentru că suporterii vor mai mult decât poate echipa.

Cred că ar fi o mare greșeală ca Gâlcă să fie demis, pentru că nu asta e fața echipei lor, iar cei de acolo trebuie să găsească un numitor comun ”, a declarat Liță Dumitru, după meci, pentru Digi Sport.

Liță Dumitru: „În două-trei săptămâni am reușit multe”

Tehnicianul și-a arătat mulțumirea pentru jocul elevilor săi și consideră că a schimbat ceva în evoluția echipei, într-un timp foarte scurt:

„Sunt foarte mulțumit, am pregătit echipa două-trei săptămâni și am realizat multe. Am găsit o echipă care trebuia să fie pregătită fotbalistic, nu fizic.

Am vrut să ne pregătim și la copii și juniori, dar și la echipa mare și să ne dezvoltăm”.

Concordia are două victorii consecutive și, deși ocupă locul 13, este la doar 3 puncte de ultimul loc al play-off-ului, ocupat de Ceahlăul.