Liviu Ciobotariu, antrenorul echipei FC Botoșani, s-a declarat nemulțumit de faptul că echipa sa a încasat gol după minutul 90

FC Botoșani și Gloria Buzău rămân pe ultimele două locuri în Liga 1, cu câte 7 puncte.

FC Botoșani conducea cu 3-2 în minutul 89, însă Ișfan a egalat în primul minut al prelungirilor. Este pentru a treia oară în acest sezon când botoșănenii încasează gol după minutul 90.

Botoșani-Gloria 3-3. Liviu Ciobotariu: „E o situație grea, sunt responsabil”

Liviu Cibotariu este dezamăgit că echipa sa a încasat gol după minutul 90.

„Sunt dezamăgit pentru că este al treilea meci când luăm gol după minutul 90. Am luat un gol la Hermannstadt în minutul 94. Acasă cu Petrolul Ploiești la fel, am luat gol în minutul 93, acum la fel, în minutul 91, după ce am condus cu 2-1.

Echipa a avut acea tresărire de orgoliu în anumite momente grele, când a fost conduși. A venit acea fază care ne-a tăiat elanul (n.r. - golul din minutul 91)”, a declarat Ciobotariu la PrimaSport.

Tehnicianul spune că echipa are potențial, dar jucătorii săi fac „cadouri copilărești” adversarilor. Ciobotariu a subliniat faptul că este nevoie de reglaje în zona defensivă.

„Este o situație grea, este o situație dificilă. Trebuie să știu să o gestionez pentru că eu sunt responsabil de tot ceea ce se întâmplă aici.

Situația din clasament este delicată, nu-mi convine să fiu pe penultimul loc sau pe ultimul. Va trebui să ieșim de acolo, va trebui să luăm puncte cu toate echipele

Va trebui să lucrăm foarte mult pe faza defensivă, mă refer la toată lumea, nu doar la portar și fundași. Va trebui să muncim mai mult și să sperăm în continuare.

Echipa are potențial, dar facem niște cadouri copilărești adversarilor. Poate să fie teama de rezultat, cu siguranța jucătorii și-au dorit să câștige.

Poate s-au pierdut cu firea, trebuie reglat acest lucru”, a declarat Liviu Ciobotariu.