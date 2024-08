FCSB - Sparta Praga 2-3. Mijlocașul central Mihai Lixandru (23 ani) a afirmat că arbitrii au luat mai multe decizii în favoarea cehilor, în returul „dublei” din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor

Mijlocașul central Mihai Lixandru (23 ani) a afirmat că arbitrii au luat mai multe decizii în favoarea cehilor, în returul „dublei” din turul 3 preliminar al Ligii Campionilor Malcom Edjouma (27 ani) a spus că experiența celor de la Sparta a făcut diferența și a dat vina pe gazon pentru evoluția slabă din prima repriză.

Lixandru a declarat că Sparta a profitat de golul înscris devreme și a așteptat ca FCSB să se desfacă.

FCSB - SPARTA PRAGA 2-3. Mihai Lixandru: „S-au dat puține minute de prelungire, întrerupeau foarte des jocul”

„Execrabil din partea noastră, un gol din corner devreme, prima repriză le-a intrat tot, nouă nu ne ieșea nimic, am căzut, am încercat să revenim după pauză dar nu s-a mai putut.

Nu am fost surprins, lor le-au ieșit unele lucruri. Am pregătit cornerele și am luat gol. Momentul ăla le-a dat jocul în mână. Au jucători foarte înalți și au profitat de calitatea lor. Le-a convenit să conducă și noi să ne desfacem.

Când iei gol în minutul 10 se schimbă datele problemei. Am încercat să schimbăm lucrurile la pauză, să știm că am dat tot ce am putut, dar mergem în play-off-ul Europa League.

Ăsta este fotbalul, am arătat că avem caracter, că ei sunt cotați de 3 ori mai valoroși decât noi și în a doua repriză nu știu dacă au mai scos cămașa”, a afirmat Lixandru la DigiSport.

Lixandru a dat de înțeles că l-au deranjat mai multe decizii ale arbitrului danez Morten Krogh: „Nu vreau să comentez maniera de arbitraj. S-au dat puține minute de prelungire, întrerupeau foarte des jocul. Nu zic că noi n-am fi făcut asta (să tragă de timp - n.r.), dar tu ca arbitru trebuie să vezi treaba asta. Ne-a arătat ceasul mereu și după la final 5 minute (de prelungire - n.r.) din care s-au jucat 2, dar asta este”.

Calificarea în Europa League, următorul obiectiv: „Nu plecăm favoriți”

Mijlocașul spune că FCSB trebuie să se concentreze acum pe calificarea în Europa League, însă va avea parte de o misiune dificilă cu LASK Linz.

„Visul s-a terminat, dar acum trebuie să ne concentrăm pe Europa League. Nu ar fi fost o minune să revenim, am fost aproape.

Nu plecăm favoriți (cu LASK Link - n.r.), 50-50 sunt șansele. Trebuie să-i analizăm și pe ei, este foarte importantă această dublă, trebuie să intrăm în grupele Europa League. Nu ar fi un sezon ratat (dacă ar rata calificarea - n.r.)”, a afirmat Lixandru la Fotbal club, de la Digi Sport.

Îmi pare rău de suporteri că nu am reușit să-i facem fericiți, de scorul care era. Le mulțumim că nu am fost fluierați, au fost alături de noi tot meciul, în România vezi mai rar Mihai Lixandru, mijlocaș FCSB

Malcom Edjouma: „Personalitatea și experiența au făcut diferența. A fost și o problemă cu gazonul”

„N-am început jocul bine, dar cred că am arătat altă față în repriza a doua. Din nefericire am reacționat prea târziu. Am acumulat experiență pentru meciurile următoare. Sper că jocul următor, în Europa League, ne vom arăta calitatea încă din start.

Dacă pot da gol e bine, dar important este să ajut echipa, ce arăt pe teren. A fost un meci bun pentru mine, dar din nefericire am pierdut”, a afirmat Malcom Edjouma pentru Voyo.

Edjouma a spus ce a făcut diferența în meciul de marți seara: „ Personalitatea și experiența. Acest tip de echipă joacă în fiecare an în Champions League.

Mijlocașul a încercat să explice evoluția slabă a campioanei României din prima parte a jocului: „Nu știu de ce n-am jucat la fel în prima repriză, poate gazonul, nu știu. A fost o problemă, nu am putut să construim foarte bine. N-am câștigat pe mingea a doua, a fost un start dificil de meci”.

Edjouma a refuzat să dea vina pe arbitraj pentru înfrângere: „Nu putem vorbi despre arbitru. În astfel de meciuri trebuie să joci cu corpul, cu mâinile, cu tot, să te lupți pentru mingi”.

El consideră că FCSB se poate califica în Europa League: „Dacă vom juca la fel ca în repriza a doua, avem șanse (cu LASK Linz - n.r.). Va fi un sezon bun dacă ne calificăm în Europa League, trebuie să ne concentrăm pe acest obiectiv și să mergem acolo”.