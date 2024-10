Se ia de „oamenii din birouri” Maricica Puică, fosta campioană olimpică, interviu pentru GOLAZO.ro: „ Să vedem dacă mă atacă ” + Îl contrazice pe Crin Antonescu

Maricica Puică (74 de ani) a primit de la statul român un video și un radiocasetofon pentru medaliile olimpice de aur și de bronz din '84.

Fosta campioană olimpică pledează pentru acordarea unei rente viagere și sportivilor care sunt „doar” vicecampioni mondiali sau europeni.

Maricica Puică este, alături de Doina Melinte, Paula Ivan, Gabriela Szabo și Constantina Diță, medaliată cu aur olimpic în cursele de fond sau semifond. Pentru performanțele ei, doamna Puică primește lunar, de la statul român, o rentă viageră de 6.737 de lei.

Aceste recompensări materiale ale sportivilor îi ajută pe mulți dintre ei să se descurce lună de lună pentru că, așa cum doamna Puică spune în interviul acordat pentru GOLAZO.ro, ar fi foarte greu din pensia oferită de stat.

Maricica Puică: „24 de ani, 3 antrenamente pe zi”

Rentele viagere sunt înghețate din anul 2017, atunci când Guvernul „Tudose” a luat această măsură. Cea mai mică sumă acordată lunar sportivilor e de 3.493 de lei, iar cea mai mare ajunge la 16.635 de lei.

Sumele sunt calculate urmând un algoritm ce ia în calcul:

salariul mediu brut pe economie (care a crescut cu mai bine de 50% din 2017 până în 2024)

numărul și „strălucirea” medaliilor obținute la JO

(doar) medalii de aur câștigate la Campionate Mondiale și Europene

Doamna Puică, vă mai amintiți suma pe care v-a oferit-o statul român după ce ați câștigat medaliile de aur și de bronz la JO Los Angeles '84?

Sigur. Pentru medalia de aur de la 3.000 de metri am primit un video, iar pentru bronzul de la 1.500 de metri… Mi-e și așa să vă spun. Un radiocasetofon. Nu-mi mai amintesc mărcile, din păcate. Asta, acolo, în SUA. Când am ajuns în țară, am mai primit 3.000 de lei, sumă care reprezenta un salariu bun pe o lună.

Ați avut și alte beneficii? O aprobare de Dacie, de apartament, ceva?

Nu, nimic din toate acestea. Știu că se mai dădeau, dar eu nu am primit. Nici nu am cerut.

Ați fost angajata vreunei fabrici, cum se practica atunci? Ați avut salariu?

Eu am venit de la Iași la Dinamo prima dată. Ei nu m-au angajat nicăieri, așa că, la un moment dat, m-am dus eu la Fabrica de Chibrituri de la Filaret. M-am angajat ca să-mi meargă vechimea. Mă gândeam la pensie. Dar aveam scoatere din producție. Îți dai seama că stăteam în cantonamente, la pregătire, la concursuri. Salariu era mic, în jur de 1.400 la început, apoi mi l-au făcut 1.800 de lei. Dar vreau să fie clar că nu făceam sport pentru bani. Eram acolo din plăcere. Pentru că văd că acum ne acuză unii. „Ați făcut performanță și acum așteptați bani!”. Renta asta a venit după atâția zeci de ani.

Cât v-ați antrenat pentru acele medalii? În fiecare zi, câte ore?

Păi, de la 15 ani până la 39, în aproape fiecare zi, câte trei antrenamente. La ora 7, la 10 și la 16. Lumea nu știu dacă-și imaginează cât de greu poate fi. Nu te obligă nimeni, dar asta nu înseamnă că nu e extrem de dificil, mai ales când vrei medalii olimpice, mondiale sau europene.

O să vină și rândul rentelor, credeți-mă! Dar eu nu pot să le încep pe toate și să nu mă țin de nimic. Elisabeta Lipă, șefa ANS, pentru GOLAZO.ro

Când v-ați lăsat de atletism, ce a urmat din punct de vedere financiar? Ați devenit antrenoare.

Da, am pregătit-o pe Violeta Beclea-Szekely. Aveam jumătate de normă la clubul Rapid. Apoi am ieșit la pensie. Am luat 2.100 de lei, multă vreme, apoi, de luna trecută mi-au făcut 2.500, iar după ce plătesc impozit, rămân cu 2.350 de lei. Dacă era să rămân doar cu pensia, nu cred că mă puteam descurca. Cu medicamente, cu mâncare, cu tot. Eu, fără renta viageră, aveam o mare problemă. Nu mă plâng, să știi. Nu suntem singurii care avem pensie mică, de 2.350 de lei. Să fim sinceri. Asta e viața.

Maricica Puică: „Sunt mulțumită cu renta”

Doamna Puică, dumneavoastră încasați rentă viageră de 6.737 de lei pentru un aur și un bronz olimpic.

Da, pentru 24 de ani de muncă. Și de performanțe. Pentru că și alți sportivi au muncit atât, poate chiar mai mult, dar nu au reușit să ia medaliile necesare ca să se încadreze la renta viageră. Au argint la Mondiale și Europene, dar trebuie numai medalii de aur ca să fii luat în calcul. Nu știu cât de corect e asta față de ei. Să fii al doilea din lume nu e performanță?

Știu că pentru antrenori nu s-au plafonat sumele. Astfel, unii dintre ei câștigă mai mult decât foștii sportivi.

Ar fi fost bine să fie doar pentru antrenori această indemnizație. Dar e revoltător că trei sferturi din aceste sume se dau unor oameni care nu au niciun merit în performanțele noastre. Puică (n.r. – Ion, soțul și antrenorul Maricicăi) avea cinci medalii olimpice de aur în palmares, iar când m-am dus cu dosarul său să-l depun, domnul de acolo mi-a zis că: „Domnul Puică a avut noroc că a intrat”. Cum așa? 70% dintre cei care iau și ei indemnizație, nu foști sportivi, au stat doar în birouri. Nu știu ce au făcut ei pentru noi? Cum ne-au ajutat? Au mutat hârtii, atât. O să sară lumea în capul meu, știu. Antrenorii, maseurii, medicii, înțeleg. Adică foști sportivi care nu au prins podium la JO, dar au fost pe 4, de exemplu, sau sunt vicecampioni mondiali sau europeni, dar nu iau rentă. Iar oamenii de prin birourile instituțiilor statului, iau indemnizație pentru că, vezi Doamne, ne-au ajutat pe noi să câștigăm. Cu ce? Să vedem dacă au curaj să mă atace și să spună că nu e adevărat. Și te doare. Ca sportiv, ca antrenor, ca medic. E dureros.

Credeți că ar trebui ca rentele viagere să fie calculate la nivelul salariului mediu brut pe economie din 2024?

Să știți că așa se proceda. Înainte de fi înghețate, așa era. Dar la indemnizațiile de care vorbeam nu s-a limitat nimic. Au început de la 1.800 de lei, iar asta știu de la Puică, iar acum aproape că m-au depășit pe mine, care am medalii. Vi se pare corect? Ei stând doar în birouri. Și au mers în deplasări, să nu uit. Eu sunt mulțumită cu renta pe care o primesc. Dacă se vor aduce la zi, cu atât mai bine. Nu am nicio putere, iar lumea ne judecă. „Ăștia vor mai mulți bani!” Să nu uităm că am bucurat oamenii cu medaliile acelea.

Am avut trei avorturi. Trei! Ca să pot continua cariera sportivă și să fac performanță. Oamenii nu știu asta. Maricica Puică, fostă campioană olimpică, pentru GOLAZO.ro

Maricica Puică: „Pe mine mă doare”

Dacă rentele viagere s-ar actualiza, ar însemna o cheltuială de 12 milioane de euro pe an, în plus față de acum, pentru statul român.

Ascultați-mă o secundă. Câți dintre parlamentari și ceilalți (n.r. – din Camera Deputaților) iau banii degeaba? În Parlamentul European? Unii nici nu se duc pe acolo și iau mii și mii de euro. Iar pensiile lor? Acelea nu sunt mari? Ce au făcut ei pentru țară? Pentru a fi cei mai buni? Eu mai spun o dată . Am făcut trei avorturi pentru a fi competitivă. Am pierdut trei băieți. A fost alegerea mea, dar e dureros când lumea te judecă . Mai ales când nu știe adevărul. Pe mine mă doare. Mai bine le dă statul bani și altor sportivi cu performanțe bune, dar care nu se încadrează în criteriile de acum a rentei viagere. M-aș bucura foarte mult.

Îmi pare rău să aud asta, doamna Puică...

A fost, asta e. Nu vreau să mai vorbesc despre asta.

Domnul Antonescu, cel care a inițiat proiectul rentelor viagere după o discuție cu domnul Leon Rotman...

Știți ceva? Asta nu e adevărat. Eram în Grecia și au venit niște sportivi greci care au stat mult în Galați... s-au lipit de noi. Iar din discuții a reieșit că ei au rentă. Ne-au dat exemple. Ăla a câștigat la suliță, celălalt la lungime, sportivi pe care-i știam. Câteva atlete foarte bune. Așa că de aici a pornit discuția, înainte de '89. Apoi am vorbit între noi, cu Puică, cu Mărășescu (n.r. – Nicolae Mărășescu, fost secretar general al Federației Române de Atletism). Am vorbit cu Crin Antonescu, dacă-și amintește, în Belgia, la Campionatele Europene în sală și i-am spus despre rente (n.r. - disputate în perioada 25-27 februarie 2000). Noi vorbeam între noi, românii, despre ce primeau ceilalți sportivi, din alte țări.

Nu cred că la un buget în care se cheltuiesc foarte mulți bani pe lucruri discutabile, actualizarea acestor sume ar fi un efort semnificativ din partea statului. Crin Antonescu, fost președinte interimar al României

Dar știți și cine a venit cu ideea de a „îngheța” aceste rente?

Am înțeles că primărița de la Craiova. Olguța (n.r. – Vasilescu, fost Ministru al muncii și solidarității sociale între ianuarie 2017 și noiembrie 2028). De acolo a plecat. Ea a inițiat această măsură, din câte știu eu. Dar a făcut și un lucru bun. Stadionul acela cu pistă de la Craiova.