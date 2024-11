Marius Șumudică a fost atacat dur de jurnalistul Emil Grădinescu după gestul revoltător din derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională.

Antrenorul a răspuns corului de înjurături din partea fanilor roș-albaștri cu gesturi obscene: s-a prefăcut că se șterge la gură, dar de fapt se străduia să le arate cât mai discret spectatorilor degetul mijlociu.

Marius Șumudică, pus la zid după gestul golănesc: „Circ de joasă speță”

Jurnalistul Emil Grădinescu a lansat un atac dur la adresa lui Marius Șumudică, antrenorul care a scandalizat pe toată lumea cu gestul suburban de la derby-ul FCSB-Rapid 0-0.

„El susţine că nu a înjurat, în momentul în care tu dirijezi un cor care strigă ce strigă, eşti dirijor, eşti omul care coordonează. Îl ştim pe Şumudică, salutăm revenirea golănelii pe banca antrenorilor, este o golăneală.

Aici e o insultă la adresa tuturor celor care se uită la televizor. E golăneală! Pe mine mă miră că domnul Şucu, care vine îmbrăcat frumos, cu soţia aranjată, femeie frumoasă, la un eveniment social, un eveniment important, suportă gesturile astea de derbedeu, de ultimă speţă.

Eu cred că patronul Rapidului ar trebui să aibă o discuţie cu omul ăsta, când a venit aici a zis că s-a terminat cu circul, e chiar circ, este circ de cea mai joasă speţă, Şucu ar trebui să aibă o discuţie cu el ”, a declarat jurnalistul Emil Grădinescu la orangesport.ro

Șefii Rapidului, scut în jurul lui Șumudică: „A avut un comportament ireproșabil”

Marius Șumudică s-a răfuit cu fanii roș-albaștrilor la toate echipele pe care le-a antrenat. Gestul cu degetul mijlociu introdus în gură l-a făcut și pe vremea când antrena la Concordia Chiajna și la Astra Giurgiu.

Viorel Moldovan, președintele echipei FC Rapid, a oferit, luni, o explicație uluitoare după gesturile obscene făcute de antrenorul Marius Șumudică la derby-ul cu FCSB.

Președintele Rapidului nu consideră că derapajul lui Marius Șumudică poate afecta imaginea clubului.

„Nu știu ce gesturi... Ce să afecteze? Ce gesturi a făcut? Eu nu am văzut. Eram în tribună.

Nu știu ce gesturi. Nu are ce să afecteze. Din câte am înțeles mesteca gumă, are o lucrare...

E la fotbal, până la urmă. Nu a fost, din punctul meu de vedere, ceva... De multe ori exagerăm și scoatem în evidență senzaționalul. Nu a fost nimic!

Marius a avut un comportament ireproșabil și nu a deranjat cu nimic”, a declarat Viorel Moldovan pentru gsp.ro

Până la momentul jenant, Marius Șumudică se afișase în startul partidei cu un șirag de mătănii.