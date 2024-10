Gâlcă rămâne Mihai Rotaru a decis viitorul antrenorului, după înfrângerea cu Farul 2-3

Farul Constanța - Universitatea Craiova 3-2. Mihai Rotaru, patronul oltenilor, a declarat că nu ia în calcul demiterea antrenorului Costel Gâlcă.

Farul a reușit să o învingă cu 3-2 pe Universitatea Craiova, iar elevii lui Hagi se revanșează după înfrângerea cu 0-5 de pe terenul Rapidului.

Mihai Rotaru: „Gâlcă nu va pleca”

Imediat după terminarea partidei, patronul oltenilor a intrat în direct și a anunțat ce se va întâmpla cu tehnicianul de 52 de ani.

„Nu s-a luat in calcul demiterea lui Gâlcă, am avut o întâlnire acum câteva zile și am luat această decizie. Suntem într-un moment greu, sunt lucruri de schimbat, dar nu antrenorul.

Modelul de club pe care l-am început în 2018, cu Devis Mangia, a fost modelul englezesc, cel în care antrenorul decide tot, și am dubii dacă să mai continui cu acest model. Costel Gâlcă e clar că nu face ceva bine. Avem nevoie de o resetare, să stăm toți la masă.

Tot timpul cu Farul a fost meci greu, cred că am luat în ultimele meciuri cu Hagi vreo 15 goluri, Farul nu este o echipă ușoară”, declarat finanțatorul la Digi Sport Special.

După această înfrângere, oltenii se află pe poziția a treia în campionatul României, cu 21 de puncte.

Farul - Craiova 3-2. Alibec și Grigoryan, câte o pasă de gol și un gol

Primul gol a venit în minutul șase, în urma unui contraatac rapid, în care Denis Alibec, aflat în propria jumătate de teren, i-a oferit o pasă excelentă lui Grigoryan, care a finalizat impecabil.

La doar câteva secunde de la reluarea jocului, Houri își încearcă norocul și trimite un șut din careul Farului. Mingea trece însă pe lângă poarta lui Buzbuchi.

În minutul 12, Farul și-a dublat avantajul. Alibec a finalizat cu un șut la colțul scurt, după o pasă primită de la Grigoryan.

Oltenii au ratat a doua șansă de a reintra în joc

Vînă, avertizat deja cu un cartonaș galben, a văzut al doilea avertisment în debutul reprizei secunde, după ce l-a faultat pe Houri.

În minutul 50, situația s-a complicat pentru Farul, după ce Ganea a comis un penalty neașteptat. Încercând să respingă mingea, fundașul l-a lovit pe Baiaram, oferind astfel adversarilor șansa unei reveniri.

Houri a transformat penalty-ul, dând impresia că oltenii sunt pe cale să revină în joc.

Totuși, Farul a avut o replică rapidă, restabilind avantajul după doar 10 minute, când Gustavo Marins a înscris primul său gol în tricoul constănțenilor, din centrarea lui Radaslavescu.

În minutul 65, oltenii au primit șansa perfectă de a reveni în joc, beneficiind de un al doilea penalty, obținut de A. Ivan după intervenția lui D. Sîrbu în careu.

Însă, de această dată, Houri nu a reușit să transforme lovitura de pedeapsă.

În minutul 90+4, Paradela a trimis mingea în plasă, dar era deja prea târziu.