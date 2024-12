Marius Șumudică (53 de ani), antrenorul Rapidului, a vorbit despre colaborarea cu Genoa, clubul preluat de Dan Șucu.

Dinamo - Rapid se joacă duminică, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.

Marius Șumudică este încântat de decizia patronului și speră ca cele două echipe să poată colabora în viitor, prin intermediul unor eventuale transferuri.

Marius Șumudică visează la jucători de la Genoa

Chiar dacă afacerea s-a concretizat în urmă cu doar câteva zile, Marius Șumudică a anunțat că știa de mai mult timp de negocierile pe care Dan Șucu le-a purtat cu clubul italian.

Mai mult, antrenorul vrea să profite de situație și a pus ochii de câțiva jucători de la Genoa, pe care îi vrea în Giulești.

„Cel mai mult îi doresc domnului Șucu să reușească să mențină echipa în prima ligă. Asta e vital pentru Genoa, iar după aceea putem discuta despre astfel de schimburi.

În momentul de față, are în portofoliu două cluburi. Eu am fost printre singurii care știau de acest lucru și i-am promis că nu voi spune. Și ieri am discutat cu domnul Șucu.

Noi am vrut să luăm un jucător de acolo, pe Melegoni. M-am uitat și eu peste lotul lor. Sunt câțiva jucători interesanți care nu joacă acolo și cu siguranță ar fi peste nivelul campionatului din România.

Vom vedea ce se va întâmpla în iarnă. Sperăm să existe posibilitatea unei colaborări fructuoase și să aducem cel puțin unul sau doi jucători care să ajute Rapidul pentru îndeplinirea obiectivelor”, a declarat Șumudică la conferința de presă, conform digisport.ro.

Șumudică, încrezător că jucătorii săi pot ajunge la Genoa

Mai mult, antrenorul Rapidului a vorbit și despre posibilitatea ca fotbaliștii săi să ajungă în Serie A, la clubul patronat de Dan Șucu.

„Mingea e în terenul lor. Trebuie să se autodepășească. Dacă vor juca foarte bine, au posibilitatea asta. Ei sunt puși în vitrină, sunt ca niște bibelouri.

Dacă vor reuși să se autodepășească, iar cei de acolo vor fi mulțumiți de vreun jucător, cu siguranță există această posibilitate ca jucători de la Rapid să ajungă acolo.

Sunt jucători capabili tineri cărora le pot crește potențialul și pot ajunge la acel nivel. Sunt și jucători consacrați, care au mai jucat în străinătate și cred că pot ajunge să fie încercați. ”, a continuat Șumudică.