N'Jie surprinde Atacantul Rapidului, despre Marius Șumudică: „Câteodată face greșeli”

Clinton N'Jie (31 de ani) a vorbit despre Marius Șumudică (53 de ani), la doar câteva zile după ieșirea din meciul Rapid - UTA 2-0.

Fotbalistul a fost deranjat de faptul că Marius Șumudică l-a înlocuit în minutul 65 al partidei.

Clinton N'Jie: „Întotdeauna vrea binele echipei”

N’Jie e de părere că Şumudică mai face și greşeli, dar întotdeauna urmăreşte binele echipei.

„Antrenorul este foarte pasionat de munca lui şi asta este foarte important. Dă totul! Câteodată face greşeli, ca noi toţi, dar întotdeauna vrea binele echipei.

Este şi partea umană, este foarte importantă pentru mine şi cred că el îşi dă silinţa nu doar să fie antrenor, dar şi să fie un tată pentru cei tineri, să fie important pentru ceilalţi şi asta este important şi pentru noi”, a spus N’Jie la primasport.ro.

Clinton N'Jie îi laudă pe fanii Rapidului: „Mi-a plăcut atmosfera”

Tototdată, atacantul camerunez a avut și cuvinte de laudă la adresa suporterilor rapidiști.

„A fost însă important şi că am văzut echipa, m-am uitat la unele imagini video, am văzut fanii şi era important pentru mine să pot să trăiesc această relaţie dintre fani şi club. Era important fiindcă iubesc asta, în plus mi-a plăcut atmosfera pe care am văzut-o în video, a contat şi asta pentru mine.

Antrenorul mă cunoştea din Turcia, m-a sunat şi mi-a spus: «Acesta este planul meu pentru tine şi, dacă vrei să vii aici, asta e ceea ce vreau să faci pentru mine. Putem creşte împreună, să ajungem să ne luptăm pentru ceva în sezonul acesta la Rapid»

A fost foarte uşor fiindcă am vorbit şi cu câţiva jucători care au lucrat cu el şi a fost uşor să iau această decizie”.

Tensiuni între Șumudică și Clinton N'Jie

În momentul în care a aflat că trebuie să iasă de pe teren la meciul Rapid - UTA 2-0, fotbalistul african și-a pierdut cumpătul.

A întrebat în repetate rânduri „De ce?” către banca de rezerve și s-a îndreptat agale către margine, furios. Se citea foarte clar nemulțumirea pe chipul său.

În tot acest timp, Marius Șumudică a încercat să evite contactul vizual cu jucătorul său, pentru a nu amplifica ceea ce părea că se transformă într-un real conflict.

Clinton N'Jie a ieșit de pe teren și a trecut prin spatele lui Șumudică, vizibil nemulțumit.

Tehnicianul a încercat să-i transmită acestuia câteva explicații, de la câțiva metri distanță, însă jucătorul a fost surprins gesticulând nervos spre antrenor spunându-i: „No, no, no”.