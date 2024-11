„Nu contează că e Real Madrid sau Rapid” Victor Angelescu a comentat situația lui Clinton N'Jie, după ieșirea din meciul cu UTA

Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a vorbit despre ieșirea lui Clinton N' Jie (31 de ani), din momentul în care a fost chemat la schimare în meciul Rapid- UTA 2-0.

Fotbalistul a fost deranjat de faptul că Marius Șumudică l-a înlocuit în minutul 65 al partidei.

Victor Angelescu: „Nu contează că e Real Madrid”

Acționarul minoritar al Rapidului a clarificat situația lui Clinton N'Jie și a ținut să sublinieze că nu a fost deranjat de gestul fotbalistului.

„Nu mi s-a părut în niciun fel gestul lui. Astea sunt lucruri normale în fotbal. Oriunde, nu contează că e Real Madrid, Rapid sau liga a doua.

Peste tot jucătorii sunt nemulțumiți că sunt schimbați. Nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. Se întâmplă, nu mi se pare niciun incident”, a declarat Victor Angelescu, potrivit fanatik.ro.

Vasile Miriuță: „Dacă avea valoare rămânea acolo”

Prezent în studioul Prima Sport, Vasile Miriuță, antrenorul celor de la Sănătatea Cluj, a analizat și el situația fostului atacant de la Olympique Marseille sau Tottenham.

Acesta este convins că N'Jie ar fi rămas în campionatele de top dacă ar fi fost un jucător atât de valoros precum se spune.

„L-a lăudat şi el (n.r. - Șumudică). Ce să zică… nu e prima dată când fac jucătorii aşa. Auzi, dacă erai de valoarea lui Spurs… Nu vreau sa dau acum echipe de Champions League sau din Franţa, rămâneai acolo. Ai ajuns aici.

Este un fotbalist bun pentru campionatul României. La ce te superi? Păi, şi eu mă supăr data viitoare şi nu te bag, nu joci. Păi, cum?, a declarat Miriuță, potrivit primasport.ro.

Tensiuni între Șumudică și Clinton N'Jie

În momentul în fotbalistul african a aflat că trebuie să iasă de pe teren și-a pierdut cumpătul.

A întrebat în repetate rânduri „De ce?” către banca de rezerve și s-a îndreptat agale către margine, furios. Se citea foarte clar nemulțumirea pe chipul său.

În tot acest timp, Marius Șumudică a încercat să evite contactul vizual cu jucătorul său, pentru a nu amplifica ceea ce părea că se transformă într-un real conflict.

Clinton N'Jie a ieșit de pe teren și a trecut prin spatele lui Șumudică, vizibil nemulțumit.

Tehnicianul a încercat să-i transmită acestuia câteva explicații, de la câțiva metri distanță, însă jucătorul a fost surprins gesticulând nervos spre antrenor spunându-i: „No, no, no”.