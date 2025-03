RAPID - FCSB 0-0. Denis Ciobotariu (26 de ani), stoperul gazdelor, este de părere că giuleștenii trebuiau să obțină maximum din această partidă.

Rapid a jucat cu un om în plus din minutul 36 al partidei, după eliminarea lui Dawa, dar a trebuit să se mulțumească doar cu un punct la finalul derby-ului de pe Arena Națională.

RAPID - FCSB. Denis Ciobotariu: „Asta ne doare”

„Nu suntem mulțumiți, deși poate e un rezultat pozitiv. Puteam mai mult și asta ne doare.

Am reușit să scoatem un rezultat pozitiv pentru că FCSB era pe val. Dar, ținând cont că am jucat atât cu un om în plus, cred că trebuia să câștigăm.

Meciul a fost superb, și din tribune cred că s-a văzut asta, au fost ocazii și de o parte și de alta. A fost un meci spectaculos, dar trebuie să vină mai mult de la noi, să avem mai multe reușite”, a declarat Denis Ciobotariu.

Denis Ciobotariu, despre golul anulat a lui Alexandru Dobre: „I-a lipsit un pas”

Giuleștenii au trimis mingea în poarta apărată de Ștefan Târnovanu în minutul 68, prin Alexandru Dobre, dar reușita acestuia a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

„Ne-am bucurat la golul marcat, dar nu am revăzut faza. A fost ofsaid? Atunci a fost. Cred totuși că Alex Dobre putea să înscrie din prima fază, i-a lipsit un pas, dar asta a fost.

Noi am avut posesia, dar ocaziile mai mari pare că au fost de partea lor.

Suntem neînvinși de ceva etape, e o atmosferă bună. Dar trebuie să dăm mai mult. Azi puteam să câștigăm, dacă aveam mai multe reușite individuale și colective.

Câteodată adversarii stăteau pe jos câte 3-4-5 minute... nu vreau să comentez arbitrajul, pentru că nu-mi permit. Poate dacă nu fragmentau atât, era jocul mai cursiv. Dar nu asta a fost problema. Problema a fost la noi”, a conchis Ciobotariu.

