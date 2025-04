RAPID - U CLUJ 0-2. Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, și-a criticat jucătorii după înfrângerea din play-off: „Toate cornerele au fost executate în primul om”.

Tehnicianul spune că Rapid mai are un singur obiectiv în acest sezon: câștigarea Cupei României.

Rapid a pierdut pentru a doua oară în acest play-off, de fiecare dată pe teren propriu, și e pe locul 6, la mare distanță de primele poziții.

RAPID - U CLUJ 0-2 . Marius Șumudică: „Va fi greu să mai luptăm pentru locurile din față”

„Usturător. Din păcate nu ne-am ridicat la nivelul adversarului ca posesie, nu i-am închis, au pasat foarte lejer, n-am fost agresivi, nu am câștigat dueluri, opusul de ce am făcut la CFR.

Am avut mai multe situații de a marca decât ei, clare, dacă nu marchezi e greu în play-off. E greu să iei puncte. Am întâlnit o echipă care a știut ce să facă, jucători cu experiență.

Din păcate, ăsta a fost rezultatul, va fi greu să mai luptăm pentru locurile din față” , a declarat Șumudică la Digi Sport.

Marius Șumudică: „Va fi meciul sezonului cu FC Hermannstadt”

Rapid e calificată în semifinalele Cupei României, fază în care va da peste FC Hermannstadt. Dacă nu va câștiga trofeul, Șumudică crede că acesta poate fi considerat „un sezon ratat”.

„Ne mai rămâne meciul de miercuri din Cupă, de totul sau nimic, putem salva sezonul, să jucăm o finală de Cupă, să vedem ce se va întâmpla.

Sunt 5 puncte între noi și U Cluj, nu sunt ușor de recuperat. Jucăm și noi, avem meciuri grele, cu FCSB, din trei în trei zile. Alții se odihnesc o săptămână.

Va fi meciul sezonului din punctul meu de vedere (n.r. - cu FC Hermannstadt, în semifinalele Cupei), va trebui să ne calificăm, dacă nu o facem, e un sezon ratat”, a mai spus Șumudică.

Marius Șumudică: „Mai mult de atât nu puteam să fac”

Tehnicianul giuleștenilor spune că a făcut tot ce a ținut de el pentru ca Rapid să revină în meciul cu U Cluj, însă jucătorii săi au ratat prea multe ocazii.

„Am făcut schimbări și am trecut în alt modul, am încercat, era 1-0, după care am forțat și am jucat cu doi atacanți, am pus presiune, mai mult de atât de puteam să fac.

Mi-e și mie greu, ei au avut practic un corner când a scos Pașcanu de pe linia porții și cele două goluri marcate. Noi avem situații de la 15-16 metri, singuri cu portarul, dacă nu marchezi, e greu. Jucător din Franța, vine din Liga 3, și face diferența, Macalou ăsta, bravo lor.

Nu-mi aduc aminte exact cum a ajuns mingea în partea asta la prima fază (n.r. - golul lui Bic), dar cam toate duelurile le-au câștigat și toate mingile săreau la ei”, a afirmat antrenorul lui Rapid.

Să ai 10-3 la cornere și să nu poți să bați unul periculos, noi care marcam la fazele fixe, să bați toate cornerele în primul om. Ce să mai zic? Asta e. Marus Șumudică, antrenor Rapid

Rapid, afectată de moartea lui Boupendza: „A fost o perioadă grea, dar nu avem nicio scuză”

Partida din Giulești a fost precedată de un moment de reculegere în memoria lui Aaron Boupendza, fotbalist pe care Șumudică îl transfera în toamnă la Rapid.

Antrenorul susține că echipa a fost afectată de moartea gabonezului, însă nu poate folosi acest lucru ca o scuză.

„Am pregătit meciul la fel, am fost la toate antrenamente, am încercat, nu numai pentru mine, credeți că pentru ei nu a fost o perioadă grea? A decedat un jucătorul care a făcut parte din acest sezon, nu e ușor, dar nu avem nicio scuză.

Îmi pare rău de suporteri, au fost impecabbili, bravo lor, îmi pare rău că n-am putut să-i satisfacem cu o victorie și ne asumăm.

Avem trei zile, mâine avem antrenament dimineață și luni plecăm la prima oră la Sibiu. E un meci de totul sau nimic, atât pentru mine cât și pentru jucători”, a concluzionat Șumudică.

