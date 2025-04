„Ne priesc meciurile cu ei” Ovidiu Bic, decisiv în Rapid - U Cluj 0-2: „Am zis că dau tare și mi-a ieșit” + Chipciu: „Am fost performerii campionatului”

RAPID - U CLUJ 0-2. Ovidiu Bic (31 de ani), mijlocașul oaspeților, a deschis scorul și a fost desemnat omul meciului: „Am zis că șutez tare și a ieșit”.

Căpitanul Alexandru Chipciu (35 de ani) crede că U Cluj ar fi putut lupta pentru un loc în Top 3, dacă ar fi jucat pe toată durata play-off-ului ca în meciul din Giulești.

Universitatea Cluj a bifat sâmbătă a doua victorie din play-off și a urcat pe locul 4, cu 32 de puncte.

„Cu Dinamo n-am făcut un meci foarte bun. Sunt fericit, aveam nevoie de această victorie, mă bucur că am revenit cu gol, echipa a câștigat și asta e cel mai important.

Am pasat bine până acolo în careu (n.r. - la faza golului), a ajuns la mine, am zis că șutez tare pe colțul lung și mă bucur că a ieșit.

Încercăm să jucăm cu mingea, pasăm, facem jocuri de posesie și în seara asta mi-a ieșit. În celelalte meciuri n-am reușit, azi am vorbit să avem mai multă încredere în noi, să jucăm cum am făcut-o în trecut.

Ne priesc meciurile cu ei, suntem fericiți că am câștigat, era important ca să avem un moral bun, pierdusem meciul trecut și aveam nevoie de 3 puncte”, a spus Bic la Digi Sport.

Ovidiu Bic: „Avem obiectiv locurile 3-4 ”

Mijlocașul spune că-și dorește ca U Cluj să demonstreze că nu a ajuns întâmplător în play-off.

„Avem obiectiv locurile 3-4, asta ne-am fixat, avem meciul cu Craiova de acasă care este foarte greu. Vom da totul la fiecare meci.

E ceva foarte important să vedem cum o să fie și pentru sezonul viitor, dar avem un obiectiv clar și vom da totul până în ultima etapă.

Am reușit doar o victorie în fața CFR-ului în acest play-off, nici acel meci nu a fost foarte bun, era clar că trebuie să arătăm că nu am ajuns degeaba aici, mulți spuneau că am cedat, dar am vrut să le arătăm că nu e așa”, a mai spus Bic.

Alexandru Chipciu: „Noi și Dinamo am fost performerii campionatului”

Chipciu consideră că U Cluj s-ar fi luptat pentru una dintre primele poziții în clasament, dacă ar fi jucat la același nivel ca în timpul sezonului regulat.

„Când câștigi atmosfera e frumoasă. M-aș lega mai mult de modul în care am jucat, asta e cel mai important, să trăiești meciul. Și dacă pierzi, să știi că ai pierdut în termenii tai. Acum am câștigat în termenii noștri, cum am mai făcut-o aici.

Sunt stiluri diferite de fotbal, joci cu o echipă care poate se apără și nu ai spații, avem și noi problemele noastre. O fi vorba de sistem, nu am o idee acum pe moment. E frumos să joci pe Giulești, te motivează, e clar.

Când pierzi meciuri, începi să realizezi ce ai făcut tot campionatul. Să fii 18 etape pe primul loc și să spui «Doamne, nu se poate face așa ceva», atunci realizezi.

Azi ne-am întors și cred că puteam să ne batem și la primele locuri dacă o făceam de la început. Îmi vine să plâng și acum după meciul cu Dinamo, cât de slab am putut să jucăm, am condus și cu 1-0.

Sunt echipe cu buget dublu, Rapid, Craiova, CFR. E greu să compensezi valoarea mereu. Noi și Dinamo am fost performerii campionatului până acum.

Presiunea te face să trăiești. Chiar dacă sunt stelist de mic și Rapid era una dintre echipele pe care aveam ciudă, cu Dinamo, au suporterii frumoși, te încarcă. Îți dau starea care trebuie.

Îmi pare rău că noi avem pista aia la Cluj Arena, dacă erau tribunele apropiate, era și la noi ca în Giulești”, a spus Chipciu.

Se poate spune că n-am arătat deloc bine în play-off, chiar dacă am adunat 6 puncte. Am arătat rău. Dar au lipsit jucătorii mportanți, la o echipă cum suntem noi se simte, sunt automatisme. Când nu îi ai pe Bic sau Nistor, greu să-i înlocuiești, sunt doar câțiva în România, la echipele importante, ca ei. Alexandru Chipciu, căpitan Universitatea Cluj

Iulian Cristea: „Am reușit să ne facem jocul de posesie”

Fundașul Iulian Cristea a explicat cum a reușit U Cluj să se impună în fața Rapidului.

„În meciul cu Dinamo n-am arătat cum trebuia, în această seară ne-am ridicat la un nivel bun, am reușit să ne facem jocul nostru de posesie, am avut ocazii, sper să continuăm pe același drum.

Toate cele trei din față sunt echipe puternice. Eu zic că am arătat bine în toate meciurile, și cu FCSB, am pierdut dintr-un penalty.

FCSB pentru mine e Steaua, am fost acolo 5 ani, e Steaua. Ne rămâne să ne facem jocul nostru”, a afirmat Cristea.

Moment de reculegere pentru Boupendza

Partida a fost precedată de un moment de reculegere în memoria fostului atacnt rapidist Aaron Boupendza, care a decedat după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din China.

Vizibil afectat, Marius Șumudică a vărsat din nou lacrimi pentru atacantul gabonez. Același lucru l-a făcut și președintele Rapidului, Viorel Moldovan, în tribuna oficială, și Răzvan Onea, căpitanul giuleștenilor din meciul cu U Cluj.

