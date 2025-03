„Aș duce 3 reprize”  Mihai Leu a acordat, pentru GOLAZO.ro, primul interviu după ce a fost aproape de moarte

Mihai Leu, 56 de ani, a avut o gravă problemă medicală în noiembrie 2024, din cauza unui stent la rinichi.

Leu, fostul campion mondial de box și fost campion național de raliuri, a dezvăluit, pentru GOLAZO.ro: „șansele mele de a trăi aproape că nu existau”.

Leu pune accent pe faptul că pregătirea psihică și fizică l-au ajutat în cel mai greu moment al vieții sale.

Pentru Mihai Leu, fost campion mondial WBO, la semimijlocie, problemele de sănătate au început în 2014, atunci când a fost diagnosticat cu cancer la colon.

În tot acest interval, el a suferit mai multe operații, fiindu-i montat și un stent la rinichi. În urma unei complicații apărute, când stentul a trebuit să fie înlocuit, în noiembrie 2024, a fost transportat de urgență de la un spital privat la Fundeni. Aici a fost preluat de medicul Irinel Popescu.

După o lună, Mihai Leu era în afara oricărui pericol, dar trecuse prin momente în care nu se știa dacă va supraviețui sau nu.

Fostul campion mondial a oferit un interviu scurt pentru GOLAZO.ro, în care a dezvăluit ce l-a ajutat foarte mult în această grea situație.

Mihai Leu: „Aș putea boxa trei reprize”

Bună ziua! Cum vă mai simțiți?

Sunt tot mai bine. Recuperarea e în grafic, respect ce mi-au spus medicii, așa că sper ca lucrurile să meargă din ce în ce mai OK. Aș duce un meci de trei reprize (n.r. - râde).

Ați avut o problemă serioasă de sănătate.

Da, dar sincer să vă spun, n-aș ști să vă dau detalii medicale precise. A fost foarte greu, o situație dificilă. Doctorul Irinel Popescu s-a ocupat, la Fundeni, și practic m-a ajutat să trec peste acest moment. Pentru că eram într-o stare rea.

E cu totul alta presiunea de a boxa pentru un titlu mondial comparată cu cea de pilota pentru un titlu de campion național. În ring ești doar tu cu un alt sportiv, aproape fără protecție, deci și adrenalina e la alte cote. Mihai Leu, campion mondial box și campion național de raliuri

Din ce am vorbit și cu fratele dumneavoastră, viața vă era în pericol.

Așa am înțeles și eu (n.r. - râde). Dacă mă iau și după cât am slăbit, cred că în jur de 10 kilograme, aș spune că n-a fost tocmai ușor. Mai ales în primele luni de după operație. Bine, treaba cu greutatea e normală pentru că am stat destul de mult în spital. Dar acum mă pun pe picioare și în curând o să fiu apt.

Din cauza acelui stent la rinichi a fost problema?

Exact. A fost o complicație acolo... Bine, nu-mi place să vorbesc despre asta, dar totul a pornit de la un mărunțiș. Asta e, nu mai am ce face. Privim înainte acum că am trecut peste acest hop. Șansele mele de a trăi aproape că nu existau.

Mihai Leu: „Ne credem invincibili”

Bănuiesc că în situația aceea critică v-a ajutat și faptul că aveați o condiție fizică bună. Chiar dacă v-ați lăsat de box acum mulți ani, pilotați în Campionatul Național de raliuri, iar asta înseamnă și pregătire la sala de forță.

Mi-a plăcut foarte mult sportul încă de când eram mic. Și disciplina pe care am învățat-o m-a determinat să încerc să mă mențin într-o formă bună. Ca să mă simt OK în pielea mea. Plus că, așa e, și cursele de raliuri necesită o bună pregătire fizică. De asta toată lumea ar trebui să facă măcar un pic de sport, ca organismul să fie pregătit, cât se poate, pentru momente mai dificile.

Tyson Fury a fost un boxer dezordonat, incomod, și de asta cred că a fost foarte greu de boxat cu el. Dar Usyk i-a găsit antidotul. Ucraineanul are un stil mai bine definit. Mihai Leu, campion mondial box

Și o bună pregătire psihică, pentru că-mi imaginez că și din punct de vedere mental v-a fost foarte greu.

Așa cred și eu. Am mai stat de vorbă cu alți sportivi de mare performanță și am ajuns la concluzia că și asta contează. Și cam toți, cumva, se cred invincibili. Ca și mine. Pentru că așa te formează sportul. Fie că mergi pe teren sau în ring, tu mergi cu ideea că ești cel mai bun și nimic nu ți se poate întâmpla. Dacă eziți, nu ai nicio șansă.

Înțeleg de aici că nu v-a fost teamă.

Eu nu am auzit niciun sportiv care să zică că-i e teamă (n.r. - râde). Sigur, sunt gânduri. Pentru că nu mai depinzi de tine, ca în ring. Dar puterea psihică dată de atâtea runde de box, de nenumăratele antrenamente extrem de grele, te formează într-un fel. Iar când ai o cumpănă în viața, asta te ajută.