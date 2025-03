Probleme înainte de Dinamo - FCSB Mihai Stoica, despre situația accidentărilor la FCSB. Tănase, out! Șut și Dawa, posibili absenți la derby

Mihai Stoica (59 de ani) dă detalii despre accidentările din lotul celor de la FCSB, înaintea partidei cu Dinamo, din etapa #2 a play-off-ului.

Dinamo - FCSB se joacă duminică, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După accidentările mai multor nume importante, campioana ar putea avea dificultăți în alcătuirea unui prim „11” puternic pentru derby-ul de pe Arena Națională.

Mihai Stoica, despre situația accidentărilor de la FCSB

Formația lui Charalambous se poate baza pe Bîrligea pentru derby, însă Tănase va absenta cu siguranță din cauza unei leziuni musculare, în timp ce Șut și Dawa vor fi supuși unor investigații.

„Tănase nu e OK, leziunea e leziune. Nu are nicio legătură cu ce a avut înainte. Interpretări de genul sunt făcute de oameni care n-au habar de ce face Marijana, ea face o recuperare mai rapidă.

La noi se află toate, avem foarte mulţi care vorbesc. Ce, doar de la noi se duc la Marijana? Toată lumea de la CFR se duce acolo.

Singurul motiv pentru care am avut atâţia accidentaţi e că s-au jucat foarte multe meciuri, şi cu intensitate. Una e să joci în Cupă cu Agricola Borcea, preferabil pe un teren bun, alta e să joci cu Midtjylland.

Nu există un tipar, dacă era aceeaşi accidentare la Tănase atunci ziceam că s-a greşit ceva. La Tănase cum să fie recidivă când el a fost la Marijana, iar acum unde are leziunea nu poate interveni.

Situaţia lui Dawa o s-o aflăm când vine. O să vedem exact ce are, după ce o să facă un RMN şi aici. E clar că va lipsi o perioadă. Nu vreau să discut despre asta, are un diagnostic de la echipa naţională, e clar că este accidentat, cât de gravă este accidentarea o să vedem săptămâna asta.

Şut a făcut astăzi un examen RMN, nu se vede nimic (n.r. problemă musculară). Vedem mâine la controlul clinic, se va stabili ce şi cum”, a declarat Mihai Stoica, potrivit primasport.ro.

Dinamo - FCSB, episodul 4 din acest sezon

După această pauză competițională, Dinamo se pregătește de un nou duel cu campioana României, al patrulea din acest sezon al Ligii 1.

Până acum, FCSB s-a impus în fiecare dintre cele 3 partide disputate, două în campionat, scor 2-0 și 2-1, și 4-0 în Cupa României.

Prețurile biletelor la Dinamo - FCSB

PCH: 25 RON (inel 1), 20 RON (inel 2 & 3)

Tribuna 2: 50 RON (inel 1&2)

Tribuna I: 90 RON (inel 2)

VIP Regular 2: 200 RON

VIP Regular 1: 250 RON

VIP experience: 390 RON