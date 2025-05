„Lent. Previzibil. Sărăcie!” Gică Hagi, dezamăgit de sezonul slab făcut de Farul: „Avem vreo șansă la baraj la cum jucăm?”

OȚELUL - FARUL 0-0. Gică Hagi (60 de ani) s-a declarat dezamăgit de sezonul slab pe care echipa sa l-a făcut, însă speră ca elevii săi să-și revină, în cazul în care vor prinde barajul pentru Europa.

Gică Hagi a tras un semnal de alarmă cu privire la jocul slab pe care Farul l-a prestat la Galați.

OȚELUL - FARUL. Gică Hagi: „Avem vreo șansă la baraj la cum alergăm și cum jucăm?”

Mai mult, fostul internațional le-a transmis elevilor săi că trebuie să se „trezească”, dacă vor să aibă șanse să ajungă în Europa.

„Să șteargă cu buretele barajul? Păi, ce? Avem vreo șansă, la cum alergăm și cum jucăm? Sperăm să ne trezim, dacă vor mai fi meciuri, dar e greu.

100% sunt dezamăgit. De play-out, nu, ne-am îndeplinit obiectivul. Nu uitați că eu am zis că trebuie să ne salvăm, să rămânem în prima ligă. E o lecție pentru noi toți, jucătorii să învețe din asta. E o lecție bună și sperăm să facem lucrurile mai bine”, a transmis tehnicianul Farului, la Digi Sport.

Gică Hagi, despre meciul cu Oțelul: „Sărăcie!”

După remiza de la Galați, Gică Hagi a spus că echipa sa a fost lentă și previzibilă.

„Din păcate, nu s-a marcat gol. Ei au fost foarte buni prima repriză, în a doua ne-am trezit și noi, am jucat cât de cât, am avut și șansa la final. Am fost lenți, previzibili în prima repriză. Bine că s-a terminat așa. Avem timp să ne gândim.

Noi trebuia să ne dorim, pentru că orice loc mai în sus clasament înseamnă bani. Sunt puncte, fiecare loc în clasament înseamnă bani. Asta le-am cerut, să venim, să câștigăm, să avem mentalitatea, să se vadă pe teren. În prima repriză, nu. A doua, acceptabilă”, a punctat Gică Hagi după meci.

Ca să câștigi, trebuie să îți dorești foarte mult, să ai entuziasm, să ai motivație, să muncești cum trebuie, să ai mentalitate de campion. Eu asta vreau să văd de la echipa mea. Din păcate, cred că… Prima repriză, prea puțin. Atât de lent, atât de previzibil, atât de sărac? Sărăcie, din păcate. Nu știu de ce au uitat fotbalul pe care îl vreau eu, nu mai vor, nu mai pot, nu știu. Vom vedea. Mergem înainte. Gică Hagi

Oțelul Galați a terminat play-out-ul pe locul secund, însă problemele financiare ale gălățenilor nu le-a permis să obțină licența UEFA pentru a evolua în cupele europene.

De cealaltă parte, Farul Constanța tremură pentru Europa. Echipa lui Hagi este pentru moment pe locul 9, cu 31 de puncte, însă locurile se pot schimba, deoarece UTA Arad și Petrolul Ploiești mai au de jucat în etapa #9.

Cum poate prinde Farul barajul pentru Europa

Singura condiție ca trupa lui Hagi să prindă barajul pentru Europa este să se afle la finalul play-out-ului în primele 4 poziții, adică maxim locul 10.

În urma remizei albe de la Galați, prezența Farului la barajul pentru Europa depinde de meciurile celor de la UTA Arad și Petrolul Ploiești:

UTA Arad nu trebuie să câștige cu Gloria Buzău

Petrolul Ploiești nu trebuie să câștige cu Poli Iași

Clasament play-out Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1. Hermannstadt* 8 36 2. Oţelul Galaţi 9 35 3. Farul* 9 31 4. UTA Arad 8 30 5. Poli Iaşi* 8 28 6. Petrolul 8 28 7. FC Botoşani* 8 26 8. Sepsi* 8 26 9. Unirea Slobozia 8 24 10. Gloria Buzău 8 16 *Au beneficiat de rotunjire

