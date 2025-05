Mihai Stoica (60 de ani) a răspuns criticilor lui Mirel Rădoi, în urma costumațiilor purtate de roș-albaștri înainte de meciul cu Craiova.

FCSB - Universitatea Craiova, scor 1-0, s-a disputat sâmbătă, în etapa #9 din play-off.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, i-a replicat lui Mirel Rădoi.

Antrenorul Universității Craiova a comentat negativ alegerea roș-albaștrilor de a se deghiza în diverse personaje la meciul-petrecere pentru câștigarea titlului, ieșind pe teren costumați chiar înainte de duelul cu oltenii.

Mihai Stoica: „Băieții au vrut să se îmbrace așa”

Jucătorii FCSB au pășit pe stadion costumați în personaje din filme și jocuri video. Înaintea partidei cu Universitatea Craiova, scor 1-0, aceștia au defilat în costume pe stadion.

„Am văzut ce a zis Mirel. Nu am avut nicio secundă ideea de a persifla adversarul. Băieții au vrut să se îmbrace așa. Târnovanu a zis: «Recunoașteți?». Ce să recunosc? Și făcea mișcările lui Spiderman. A zis că așa se îmbracă. Așa a pornit.

Îi doresc (n.r. lui Rădoi) să câștige titlul și să vadă că, după un sezon aproape perfect, devii sclavul jucătorilor. Eu anul trecut am zis că tăiem [de pe listă] autobuzul descoperit. Dar au venit și au zis că vor, iar eu am zis da”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

De asemenea, Mihai Stoica a mai precizat că imaginile cu jucătorii de la FCSB au devenit virale și în străinătate:

„Nu puteam să spun că nu sunt de acord. Poate eram așa la început, dar mi-a plăcut mult. Am primit mesaje din străinătate. A făcut înconjurul lumii. A primit și Neubert [mesaje] din Germania.

Cum să fie față de Mirel ceva (n.r. vreo ironie), când 10 minute tot stadionul i-a scandat numele?

Era vorba să ne îmbrăcăm și noi. Se discuta despre o costumație de Oktoberfest, dar am zis că nu mă îmbrac în așa ceva. Apoi am decis să fim Men in Black”, a adăugat Stoica, conform aceleiași surse.

Cât am să fiu eu antrenor, jucătorii nu o să iasă așa pe teren vreodată. E lipsă de respect! Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova, despre costumația celor de la FCSB

