Nicușor Dan (55 de ani) este matematic noul președinte al României! Diferența dintre el și George Simion este mai mare decât numărul de voturi rămase de numărat

Duminică, 18 mai, a avut loc turul doi al alegerilor prezidențiale. Românii au avut de ales între George Simion (candidat AUR) și Nicușor Dan (candidat independent)

La închiderea urnelor, prezența a fost aproape 65%. Au fost 11,6 milioane de voturi, cu peste 2 milioane mai mult decât în turul 1

Votul în țară a început la ora 07:00 și s-a încheiat la ora 21:00. Votul în diaspora s-a desfășurat pe parcursul a trei zile – a început vineri, la ora 7:00 (ora locală), și s-a încheiat duminică, la ora 21:00 (ora României).

În cele 965 de secții de votare din diaspora au putut vota cetățenii români care se aflau în străinătate în ziua scrutinului, indiferent dacă au sau nu domiciliul ori reședința în afara țării.

Nicușor Dan este matematic noul președinte al României!

Diferența dintre el și George Simion este mai mare decât numărul de voturi rămase de numărat.

CURS Nicușor Dan: 54.1%, George Simion: 45.9%

Nicușor Dan: 54.1%, George Simion: 45.9% Avangarde Nicușor Dan: 54.9%, George Simion: 45.1%

Nicușor Dan: 54.9%, George Simion: 45.1% INSCOP Nicușor Dan: 56 - 57%, George Simion: 43 - 44%

Până la ora 16:00 au votat 8,46 milioane de români în țară și în străinătate, față de 6,46 de milioane câți se înregistrau acum două săptămâni la aceeași oră. Prezența totală a ajuns la puțin peste 47%, transmite hotnews.ro.

Pe teritoriul țării, la ora 16.00, votaseră 7,16 de milioane de persoane, cu 1,45 milioane mai mult ca în turul întâi, la aceeași oră.

În diaspora votaseră 1,3 milioane de români, față de aproape 746.000 câți erau până la același interval – o diferență de peste 550.00 de voturi față de turul 1.

La ora 15.00, prezența a ajuns la 42,51%, cu 7,64 milioane de voturi în țară și în străinătate, față de 5,82 câte erau acum două săptămâni la aceeași oră.

Ritmul a scăzut însă, comparativ cu ora anterioară, atât în țară cât și în străinătate, scrie hotnews.ro.

În România, la ora 15.00, votaseră 6,43 de milioane de persoane, cu 1,3 milioane mai mult ca în turul întâi, la aceeași oră.

În diaspora votaseră 1,21 milioane de români, față de aproape 690.000 câți erau până la același interval – o diferență de peste 500.000 de voturi față de turul 1.

Gheorghe Hagi (60 de ani) și Gheorghe Popescu (57 de ani) au votat în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale la Istanbul.

Cei doi oficiali ai clubului Farul Constanța sunt prezenți în Turcia pentru a sărbători 25 de ani de la triumful celor de la Galatasaray în Cupa UEFA.

Până acum au votat în total 5,7 milioane de oameni față de 4,4 milioane în primul tur, adică un plus de 1,3 milioane de alegători.

În țară, creșterea procentuală a prezenței față de primul tur e de peste 23% (circa 890.000 de voturi), scrie hotnews.ro.

Creșterea față de primul tur la secțiile din țară a ajuns la aproape 22%.

Au votat în total (țară plus diaspora), aproape 4,6 milioane de români. Prezența generală a trecut de 25%, potrivit hotnews.ro.

Prezența totală (țară plus diaspora) este acum de 13,05%, în condițiile în care pe 4 mai prezența era de 10,14%, transmite hotnews.ro.

Conform datelor AEP, până la ora 10.00 au votat la secţiile deschise în ţară 2.479.121 de alegători, prezenţa fiind 9,45%.

După ce a votat, Nicușor Dan a făcut declarații în fața jurnaliștilor.

„Am votat cu gândul la mulţi oameni care sunt tăcuţi, cinstiţi, muncitori şi care nu s-au simţit mult timp reprezentaţi. Acum două săptămâni românii au votat schimbare. Întrebarea e care schimbare, am votat pentru o schimbare care să aducă prosperitate şi nu una care să aducă aventură şi descurajarea investiţiilor în România”, a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a mai adăugat că a votat pentru o societate în care să avem dialog, nu să fim dezbinaţi.

„Am votat pentru o direcţie europeană şi pentru o colaborare bună cu partenerii noştri europeni şi nu pentru izolarea României. Am votat pentru o societate în care să reuşim să avem dialog şi să nu una în care să fim dezbinaţi. Am votat cu speranţă pentru că România are oameni şi în România, şi în diaspora are oamenii care să construiască România pe care ne-o dorim”, a precizat Nicuşor Dan, potrivit hotnews.ro.

George Simion a votat alături de Călin Georgescu.

„Am votat pentru familia românească, în care cuvintele mamă şi tată să fie sfinte. Am votat pentru țara noastră, de aici și de pretutudindeni, care mai mult ca oricând are nevoie de iubire, iertare și vindecare. La final, aș vrea să ne amintim de cuvintele înțelepte ale străbunilor noștri, cu cât suntem mai mulți cu atât e mai bine. Aşa încât să fim mulţi la vot şi vom fi puternici”, a declarat Călin Georgescu după vot, potrivit hotnews.ro.

Apoi a vorbit și George Simion.

„Am votat împotriva nedreptăților făcute poporului român, am votat împotriva inechităților și umilințelor la care surorile și frații noștri au fost supuși și aici și pretutindeni, am votat împotriva abuzurilor și sărăciei, împotriva celor care ne desconsideră pe toți, dar totodată am votat pentru viitorul nostru care să fie decis doar de români, pentru români și pentru România. Așa să ne ajute Dumnezeu”, a declarat Simion.

Până la această oră au votat în țară aproape 213.000 de români, prezența la urne fiind de 1,21%.

Lista candidaților la președinția României - turul 2

Ordinea în care sunt așezați candidații la prezidențiale pe buletinul de vot:

Poziția 1 – George Nicolae Simion (Alianța pentru Unirea Românilor)

Poziția 2 – Nicușor-Daniel Dan (candidat independent)

Cu ce acte poți vota la alegerile prezidențiale

La alegeri prezidențiale 2025, alegătorii pot vota cu un act de identitate valabil în ziua votării, emis de statul român, respectiv:

cartea de identitate;

cartea electronică de identitate;

cartea de identitate provizorie;

buletinul de identitate;

paşaportul diplomatic;

paşaportul diplomatic electronic;

paşaportul de serviciu;

paşaportul de serviciu electronic;

carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din școlile militare).

George Simion a câștigat turul 1 al alegerilor prezidențiale

În turul 1, George Simion, candidatul AUR la președinția României, este de departe câștigător cu 40,96% din voturi, fiind urmat de Nicușor Dan, candidat independent, cu 20,99%.

Crin Antonescu, candidatul prezidențial al PSD-PNL-UDMR, a ratat la limită intrarea în turul doi obținând 20,07% în timp ce Victor Ponta, candidat independent, și Elena Lasconi, candidatul abandonat de USR, au avut doar 13,05% și 2,68%.

Citește și