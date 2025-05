De ce a refuzat-o Hagi pe Dinamo Episod neștiut din anii ‘80: Mircea Lucescu a încercat să-l transfere pe Gică Hagi în Ștefan Cel Mare

În podcastul Top Level, Mircea Lucescu a povestit mai multe episoade interesante din marea rivalitate Steaua - Dinamo a anilor ‘80

Selecționerul a relatat o discuție cu Gheorghe Hagi, prin care acesta ar fi putut ajunge la Dinamo, dar a refuzat. „Regele” a jucat la Steaua între 1987 și 1990, apoi a plecat la Real Madrid.

Mircea Lucescu: „Pițurcă îmi spunea «Ce bine dacă ați veni antrenor la noi»”

Cum trăiați rivalitatea cu Steaua?

Steaua era o echipă foarte bine construită. Dar nu ne putea bate pe noi. Pe Dinamo n-o putea bate! Câștigau campionatul, au câștigat Cupa Campionilor, au venit pe Dinamo și noi nu eram… eu aveam doar vreo 5 luni la Dinamo. I-am bătut cu 2-1. Am jucat peste trei săptămâni, i-am bătut cu 1-0, în finala Cupei.

Dar este singurul trofeu pe care l-ați luat în intervalul ‘86-’90...

Și pe urmă m-au dat afară de la echipa națională! Că eram antrenor și la echipa națională, și la Dinamo.

Dacă dumneavoastră ați fi fost antrenorul Stelei atunci, în ‘85-’86, credeți că ați fi ajuns la aceleași performanțe?

Poate că nu.

Chiar s-a discutat să fiți antrenor Stelei la un moment dat.

Păi, s-a discutat! Dar mă iau și cu Pițurcă acum. Își aduce foarte bine aminte, eram la Bistrița să jucăm și să ne antrenăm, că eu nu-i duceam în situații de lux pe jucătorii mei, la națională îi duceam la Sovata, la Câmpulung Moldovenesc (...) Era în ‘84 sau imediat după ‘84. Erau toți, Balint, Belodedici, Lăcătuș, Mateuț, Hagi.

Și ați avut o discuție cu Pițurcă acolo?

(...) El îmi spunea „Ce bine dacă ați veni antrenor la noi”.

Pițurcă v-a spus asta?

Da, da. O să recunoască! Să-l întrebați. Începea să crească Steaua. După 84, după echipa națională, după Craiova, după Dinamo, a venit pe urmă Steaua. (...)

Și când ați ajuns la același nivel cu ei, a venit Revoluția și s-a încheiat tot.

(...) Atunci când nu a mai fost conducerea care a fost, i-am bătut și în Cupă, și în campionat.

(…) În anii ‘80 ați fost cel mai mare rival al Stelei, suporterii așa vă vor percepe întotdeauna.

Pentru că nu-și dau seama ce s-a întâmplat de fapt. Eu eram la Ghencea tot timpul cu ei, cu Ienei și cu Valentin. Am fost foarte apropiați. Mergeam și jucam la Plevnei acolo în sală. Dar în momentul în care am devenit antrenorul lui Dinamo, am devenit rivalul numărul unu. Și a fost foarte bine. A fost extraordinar. Nu regret nimic. Toate astea nu înseamnă că nu-i apreciez foarte mult. Uite, jucătorul meu, la care am ținut cel mai mult, a fost Hagi. Și pe Hagi am încercat să-l aduc la Dinamo atunci în momentul în care mă pregăteam să plec de la echipa națională.

Și?

Și mi-a zis „nu, nea Mircea, eu sunt stelist. Sunt stelist și eu la Steaua vreau să merg”. Bun, du-te la Steaua, niciun fel de problemă. Și eram antrenorul echipei naționale, el era la echipa națională, puteam să fac presiuni mari asupra lui.

