Lucescu, despre demisie  Selecționerul dă de înțeles că ar putea renunța la funcție dacă nu va câștiga grupa de calificare la Mondial

Mircea Lucescu deschide subiectul posibilei sale plecări de la echipa națională

La podcastul Top Level, în dialog cu Cătălin Țepelin și Dan Udrea, selecționerul a explicat planurile sale

El a spus că o astfel de mișcare ar fi putut interveni chiar anul trecut, după ce a câștigat grupa de Liga Națiunilor: „În mod normal, știi ce trebuia să fac? După ce am obținut calificarea și un rating superior în Liga Națiunilor, altul la vârsta mea poate ar fi spus „ce-mi trebuie să mai continuu?”.

Mircea Lucescu: „Atunci când voi simți că nu pot să duc echipa mai departe, mă opresc”

V-ați gândit să renunțați după Liga Națiunilor?

Nu m-am gândit. Dar s-ar putut întâmpla având astfel de lucruri (n.r controverse și critici). Plus că trebuia să mă operez. (...) Dar cum pot să las echipa națională în condițiile astea? N-o pot lăsa, am o obligație și încerc să…

Și orgoliul de a vă încheia cariera într-un stil …

Nu e vorba de orgoliu, ăsta n-are ce să caute în profesia noastră. Orgoliul te mănâncă.

Orgoliu în sensul de ambiție, nu de ce ceva negativ.

Nici ambiție. La mine nu mai există ambiție. Dacă era asta, atunci spuneam „gata, am terminat, am arătat că pot să fac orice și gata”.

Să faceți ceva cu adevărat important, adică o calificare la Mondial. E altceva decât să câștigi o grupă de Liga Națiunilor.

Da, e cu totul altceva, dar pentru mine obiectivul este să fac echipa asta să joace mai bine decât a jucat. Asta-i toată problema. Că nu m-am simțit bine în tribună când vedeam că adversarii aveau șapte, opt ocazii de gol. Acum, Bosnia - și Bosnia are jucători foarte buni, care joacă titulari în echipele unde sunt - a ajuns să tragă o singură dată la poartă. Jucând, nu apărându-ne! Nu făcând 20 de pase lungi la întâmplare.

Continuitatea dumneavoastră pe banca naționalei depinde de calificarea la Mondial?

În momentul în care voi simți că nu pot să duc echipa mai departe, mă opresc. Las pe altul pentru că mai avem o șansă: barajul.

Barajul din martie 2026.

Da, barajul, care e un câștig foarte mare.

Primul loc în grupă e singurul care ar duce România direct la CM 2026

Eșecul cu Bosnia ne-a îndepărtat mult de posibilitatea de a termina pe primul loc, singura poziție care merge direct la CM 2026.

Și dacă nu ne vom clasa pe locul 2, tot vom disputa barajul pentru Mondiale, la care calculul hârtiei dezvăluie deja ce naționale vor participa. Sunt câteva naționale extrem de bune în lista respectivă, precum Serbia, Turcia, Ucraina, Norvegia.

Echipele de același nivel ar fi: Slovacia, Slovenia, Scoția, Cehia, Polonia, Ungaria, Bosnia, Georgia; iar cele mai accesibile: Macedonia, Irlanda de Nord, Albania.

Programul României în Grupa H

Vineri, 21 martie: ROMÂNIA – Bosnia 0-1

– Bosnia 0-1 Luni, 24 martie: San Marino – ROMÂNIA 1-5

San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Austria – ROMÂNIA (21:45)

Austria – (21:45) Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru (21:45)

– Cipru (21:45) Marți, 9 septembrie: Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – (21:45) Duminică, 12 octombrie: ROMÂNIA – Austria (21:45)

– Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Bosnia – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia – (21:45) Marți, 18 noiembrie: ROMÂNIA – San Marino (21:45)

Clasament grupa H

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Bosnia 2 6 2. România 2 3 3. Cipru 2 3 4. Austria 0 0 5. San Marino 2 0

