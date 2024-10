Lucescu, interviu pentru UEFA.tv  Declarații emoționante: „Am avut o revelație. Sunt obligat față de fotbalul românesc”

CIPRU - ROMÂNIA. Selecționerul Mircea Lucescu a oferit un interviu pentru UEFA.tv înaintea dublei din Liga Națiunilor, cu Cipru și Lituania.

Mircea Lucescu a declarat că „a avut o revelație și că era obligat să-i ofere fotbalului românesc ceea ce el i-a dat”.

Mircea Lucescu: „Trebuia să dau ceva înapoi fotbalului românesc”

Mircea Lucescu a oferit un interviu emoționant site-ului UEFA.tv chiar înaintea dublei pe care naționala României o va juca în Liga Națiunilor, cu Cipru și cu Lituania.

Selecționerul a explicat care au fost motivele pentru care a acceptat să revină la națională după 38 de ani.

„A existat un moment în care am avut această revelație că sunt obligat, într-un fel, față de fotbalul românesc și că ar trebui să dau ceva pentru tot ceea ce el mi-a dat mie.

De atâta timp, de vreo 8 luni în care mă retrăsesem, dar nu din fotbal, m-am ocupat de cu totul altceva, m-am ocupat de copii, m-am ocupat de strănepoți, de fotbal cu ei, m-am simțit bine și acolo.

Dar pe urmă, mi-am dat seama la un moment dat că am și o obligație și pe asta trebuie să o îndeplinesc.

Și să închei o activitate de foarte lungă durată ca antrenor al echipei naționale a României”, a declarat Mircea Lucescu în interviul acordat UEFA.tv.

Il Luce, entuziasm ca la 20 de ani

Selecționerul României a precizat că experiența acumulată de-a lungul anilor l-a făcut să fie mai înțelept în relația cu jucătorii.

„Este o evoluție absolut normală, sigur că eu m-am adaptat la această situație și am încercat, de la moment la moment, de la an la an să fiu la curent cu aceste schimbări care se petrec pe terenul de fotbal și în pregătirea jucătorilor.

Acum, sigur, anii, experiența, toate astea m-au făcut să devin mai înțelept și în relația cu jucătorii, și în relația cu jocul, și în relația cu tot ceea ce se întâmplă în lumea fotbalului. Și cred că prezența mea ajută”, a declarat Il Luce.

Lucescu a precizat că va continua să antreneze atâta timp cât sănătatea îi va permite.

„Atât timp cât sănătatea îmi va permite și cât va rezista entuziasmul. Fiindcă ceea ce nu am pierdut, acest lucru m-a făcut să mă întorc, a fost entuziasmul”, a adăugat selecționerul echipei naționale.

35 de trofee a cucerit Mircea Lucescu, la egalitate cu Josep Guardiola, într-un top condus de Sir Alex Ferguson (49 de trofee)

Mircea Lucescu, angajament față de „Generația de suflet”: „Vreau să îi fac mai buni”

Mircea Lucescu a vorbit și despre actuala generație a echipei naționale a României, pe care vrea să o ducă la un turneu final de Campionat Mondial după o pauză de aproape trei decenii.

„Este o generație care a crescut împreună, jucători care au ajuns la o maturitate și își pot folosi acești ani pentru a obține ceva mai mult.

Noi pentru acest lucru ne-am angajat, să facem din această echipă o echipă mai bună.