Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul de la Universitatea Craiova, a comentat plecarea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) în China, la Zhejiang Professional FC.

Tehnicianul oltenilor a vorbit și despre FK Sarajevo, formație pe care Universitatea Craiova o va întâlni în turul doi preliminar al Conference League.

Rădoi este convins că Mitriță va fi greu de înlocuit și a anunțat că oltenii vor încerca să transfere un jucător cu un stil apropiat de cel al atacantului.

Mirel Rădoi: „Valoarea individuală şi spiritul oltenesc ale lui vor fi greu de înlocuit”

„Oricât am plânge, trebuie să ne şi bucurăm pentru Mitriță, să nu fim egoişti, pentru că anul ăsta s-au întâmplat multe lucruri bune datorită lui.

Ne-a arătat şi o slăbiciune, pentru că am depins foarte mult de el. Trebuie să formăm o echipă, el şi-a dorit să rămână, noi la fel, dar la vârsta lui era timpul să facă pasul.

Depinde cu cine-l vom înlocui, ca să mai sperăm la titlu. Oferte erau multe şi în timpul sezonului, au ajuns şi la urechile lui, era chestie de timp, până în septembrie, până în iarnă. La salariile pe care le-a primit în ultima perioadă şi lui i-a fost greu să refuze.

A plecat cu o doză mare de tristețe că nu a luat campionatul sau că nu a putut rămâne pentru tururile preliminare, a încercat să aibă o înţelegere cu cluburile care-l voiau, dar nu s-a putut, a trebui să plece de acum.

Pe lângă goluri şi pase decisive, a mai avut 19 pase-cheie care nu s-au finalizat cu gol, putea fi uşor golgheterul campionatului.

Suma corectă pentru el e greu de spus, s-a încercat un balans între suma de transfer şi salariu. Trebuie să aducem jucători care să producă ce a produs Mitriţă.

Valoarea individuală şi spiritul oltenesc ale lui vor fi greu de înlocuit. Încercăm măcar ca valoare să ne apropiem, să producă cineva golurile pe care le-a produs el” a declarat Mirel Rădoi.

În urma acestei mutări, Craiova se va alege cu aproximativ 2 milioane de euro. Mitriță va avea un salariu anual de 1,7 milioane de euro în China.

720.000 de euro pe an (60.000 de euro lunar) încasa Mitriță la Craiova.

4 milioane de euro valorează Alexandru Mitriță, fotbalist care, de la revenirea sa la U Craiova, a înscris 37 goluri, a oferit 22 pase decisive în cele 81 de meciuri jucate

Mirel Rădoi: „Nu cred că Sarajevo va fi un adversar deloc ușor pentru noi”

Mirel Rădoi a avut o primă reacție și cu privire la FK Sarajevo, adversara oltenilor, din turul doi preliminar al Conference League.

Tehnicianul se așteaptă la o „dublă” dificilă și nu consideră echipa din Bosnia un adversar facil pentru echipa sa.

„Deja am luat contact cu adversarul din date, din video, avem informații. S-ar putea ca lotul actual să se mai modifice. Deja am văzut în dimineața asta o știre, portarul nu mai prelungește.

Au doi jucători accidentați, unul la tendon, unul la ligamentul încrucișat. Au și cinci jucători care vor termina contractul.

Deci, cred că vor exista și la ei anumite schimbări. Ce m-a surprins plăcut e că în ultimele opt partide au jucat șapte meciuri în sistem 3-4-1-2, destul de ofensiv, cu jucători de talie, care pasează foarte bine pentru campionatul Bosniei.

Mă așteptam cumva să fie jucători de talie, dar nu mă așteptam să poată paseze atât de repede și m-a surprins că această echipă n-a terminat mult mai sus în clasament.

E o echipă care a jucat la fel indiferent de miza partidei, că a fost campionat sau Cupă, că a fost meci acasă sau în deplasare. Preocupată să paseze, să facă pressing ultraofensiv, cu foarte multe mingi câștigate în jumătatea adversarului.

Nu cred că va fi un adversar deloc ușor pentru noi, dar nici ei e clar că nu vor avea un adversar ușor în noi”, a concluzionat Rădoi.

Cum să nu, sunt sigur. Pentru locul întâi va trebui să câștigăm, clar, și cu Bosnia, și cu Austria, dar de ce să nu putem merge de pe locul doi la baraj? După aceea avem și Liga Națiunilor prin acel baraj, se poate întâmpla orice. Orice joc cu miză și cu presiune nu poate fi decât benefic pentru jucătorii naționalei, care, din păcate, nu au foarte multe meciuri la echipele lor. Mirel Rădoi, despre șansele de calificare ale României la CM 2026

Tudor Băluță: „Sunt fericit să mă întorc acasă”

Născut în Craiova, Tudor Băluță a fost în galeria oltenilor când era copil

Universitatea Craiova și-a prezentat azi și o parte din noile achiziții. Este vorba de mijlocașii Samuel Teles (28 de ani), Tudor Băluță (26 de ani) și Alexandru Crețu (33 de ani).

„E un sentiment special. Am plecat de mult timp de acasă, o să fie ciudat să mă obișnuiesc iar să am familia aproape.

Sunt fericit să mă întorc acasă. Vreau să vin cu experiența acumulată și s-o aduc în slujba echipei pentru a ne îndeplini obiectivele.

Muncim din greu, vreau să ne pregătim pentru startul sezonului și pentru meciurile din Conference League”, a declarat Tudor Băluță.

„Nu pot să spun că sunt transferul sezonului. Sper ca echipa să primească jucători mai buni ca mine. Sunt sigur că vor veni jucători de mare valoare.

M-am simțit iubit aici, am dat tot ce am avut mai bun pentru echipă și voi face din nou asta. Sper să mă ridic la același nivel la care am fost.

A fost foarte ușor să vin aici. Am ales orașul, echipa, suporterii. E prematur să vorbim despre titlu, dar muncim din greu. Sper să fim pregătiți când începe campionatul”, a declarat și Alexandru Crețu.

Nu au fost negocieri lungi, am discutat anumite aspecte, dar totul e mers ușor. E un club mare și e ușor să negociezi Samuel Telles

VIDEO. Declarațiile noilor veniți la Universitatea Craiova

