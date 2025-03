„Suntem în dezavantaj” Mirel Rădoi are probleme înainte de Rapid - Universitatea Craiova + Ce spune despre națională și Mircea Lucescu

Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul echipei Universitatea Craiova, a anunțat că se confruntă cu probleme de lot înainte de meciul cu Rapid.

Tehnicianul a vorbit și despre rezultatele înregistrate de naționala României în preliminariile CM 2026 și despre criticile primite de selecționerul Mircea Lucescu.

RAPID - U CRAIOVA are loc sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Universitatea Craiova începe etapa a doua din play-off-ul Ligii 1 pe locul al doilea, la un singur punct în spatele lui CFR Cluj, în timp ce Rapid ocupă locul 6, cu șase puncte în urma liderului.

RAPID - U CRAIOVA. Mirel Rădoi: „Suntem în dezavantaj”

Rădoi are probleme înainte de partida cu Rapid: mai mulți jucători nu s-au întors încă de la echipele naționale.

„Un meci mult așteptat de ambele echipe, sunt sigur că ne vom concentra doar pe rezultatul acestei partide.

Suntem puțin în dezavantaj în acest moment, în continuare avem jucători care sunt pe drum, care vin de la echipele naționale. Va trebui să vedem până la ora partidei pe ce jucători ne putem baza.

Avem jucători care călătoresc 20 și ceva de ore, cu diferență de fus orar. Va trebui să fim foarte deștepți, chiar dacă este un moment mai dificil pentru noi, putem arăta că suntem și mai uniți și putem pleca de pe Giulești cu cele trei puncte.

Partida de sâmbătă va avea o încărcătură specială, și ei se gândesc că dacă vor pierde, se va mări distanța dintre ei și primele clasate.

Presiunea e de ambele părți, va fi o partidă disputată, dar ambele echipe se vor axa mai mult pe puncte decât pe calitatea jocului”, a declarat Rădoi la conferința de presă.

Sunt 13 jucători care au lipsit. Mă bucur pentru cei care au rămas, am avut timp să reglăm anumite lucruri din punct de vedere fizic, tactic. Sunt mulți care au fost sau vor fi titulari. Suntem în dezavantaj, dar n-aș vrea să menționez asta în fiecare zi până la meci, să nu creadă cineva că ne-am creat un alibi, o scuză, dacă nu vom câștiga în Giulești. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „Ar trebui să joace tocmai cu CFR Cluj, nu ne permitem”

Rădoi spune că va fi nevoit să găsească soluții pentru a-i recupera mai rapid pe jucătorii care au fost convocați la echipele naționale.

„Dacă urmăm protocolul medical, ai nevoie de o zi la fiecare diferență de fus orar de o oră.

Jucătorii ar trebui să joace la meciul cu CFR Cluj din campionat, iar noi nu ne permitem.

Va trebui să vedem cum vom putea accelera situația asta la anumiți jucători, cu alte medicamente, cu un ciclu de somn reglat, diferențiat față de ceilalți”.

Atâta timp cât noi vom câștiga meciurile noastre, nu voi fi suporterul nimănui. În momentul în care noi vom reuși de fiecare dată să luăm cele trei puncte, nu mă mai interesează ce se întâmplă în celelalte meciuri. Când vom începe să facem egal, atunci ne vom dori și la celelalte echipe, una să piardă, celelalte să facă egal. Deocamdată ne gândim cum să luăm cele trei puncte din Giulești. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „Nu mă intereseaza rezultatele amicalelor”

Universitatea Craiova a disputat în meci amical cu FC Argeș și a fost condusă, scor 0-3. A reușit să revină și s-a impus cu 4-3, însă Rădoi spune că a folosit acest meci pentru a-i testa pe jucătorii care au evoluat mai puțin și pentru a le oferi minute juniorilor.

„Nu mă interesează foarte mult rezultatele meciurilor amicale, ci ce s-a lucrat la antrenamente în acea perioadă.

În 2015 am avut un meci amical, eram la FCSB, cu Qarabag. Am câștigat cu 3-2, toată lumea «Uau». De fapt, a fost pur și simplu noroc și întâmplare, noi nu meritam absolut deloc. Dacă puteam să accesăm date, nu cred că am avut 25% posesia mingii.

Au zis toți «Uau, i-am bătut pe Qarabag». Fiind martor, rezultatul era total mincinos. Pe mine nu mă încântă rezultatul

Am avut foarte mulți jucători tineri, voiam să vedem, la nivel de seniori, ce înseamnă să ai contact cu (Marius) Briceag, cu (Mihai) Roman, cu Takayuki (Seto).

Trebuia să îi expunem și pe ei, la antrenament încercăm să îi protejăm. Gândiți-vă Muntean, care în mai face 16 ani, ce ar însemna într-un duel unu la unu cu Vasile (Mogoș). Probabil că ar fi 8 săptămâni departe de teren.

La amical va trebui să-i integrăm câte 30-40 de minute, să vadă și ei ce înseamnă la nivel de seniori. Va trebui să vorbim cu cei de la echipa a doua, de la academie, să fie pregătiți”.

Am văzut amicalul pe care l-a avut Rapid cu Metaloglobus. Este un al treilea sistem acum, au jucat 4-2-3-1, față de 4-3-3 sau 5-4-1. Poate apărea și la partida cu noi, ca pe momentul defensiv, Rapidul să aibă un mijloc central de fiecare dată în dublaj în zonele laterale, în special la Mitriță. Trebuie să vedem ce vom face cu informațiile pe care le avem. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „România merita 6 puncte cu Bosnia și San Marino”

Fost selecționer al naționalei României, Rădoi consideră că „tricolorii” meritau să câștige meciul cu Bosnia-Herțegovina, scor 0-1.

„Din punctul meu de vedere, nu vreau să încerc să intru într-o polemică cu altcineva, cred că România ar fi meritat cele 6 puncte în aceste două meciuri.

Lăsând la o parte greșelile de arbitraj, vorbesc doar de joc, ocaziile avute, cred că meritam să câștigăm partida cu Bosnia.

Mă bucur că jucătorii au intrat concentrați la meciul cu San Marino. Tot ce nu au reușit să realizeze cu Bosnia, au încercat să facă cu San Marino. Reacția lor a fost una pozitivă”.

Mai bine că s-a întâmplat la prima partidă decât să fi fost una dintre partidele decisive, cu Austria sau cu Bosnia la finalul campaniei, unde poate ai nevoie de cele trei puncte pentru o calificare locul 1 sau locul 2, la baraj. Nu cred că în momentul de față este ceva pierdut. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „ N-ar fi momentul potrivit ca Mircea Lucescu să plece”

Rădoi consideră că Mircea Lucescu este cel mai potrivit pentru funcția de selecționer al României în acest moment. Spune că „nu are competența” pentru a-i oferi sfaturi.

„De aici încolo, ca noi să încercăm să dăm detalii, să căutăm anumite lucruri în fața lui Mircea Lucescu, o facem în zadar. Nu avem competența, cel puțin eu, să îi ofer ceva, în afară să-i antrenez pe jucători foarte bine, să-i aibă la dispoziție.

Astea nu cred că vor dispărea niciodată (n.r. - criticile la adresa selecționerului), dar trebuie să vedem cine le face, în ce context, dacă are vreun interes și dacă este reală. Doar să o facem de dragul să părem că avem ceva de spus, nu facem decât să facem un moment negativ în jurul echipei naționale.

Nu știu dacă pot eu să-mi dau cu părerea. Pot să-mi dau despre mine și eu am plecat. La următorii selecționeri, fiecare știe ce are în plan, ce vrea. Cred că n-ar fi un moment tocmai potrivit în momentul de față (n.r. - ca Mircea Lucescu să demisioneze).

Jucătorii naționalei au nevoie de ajutorul și de sfaturile lui Mircea Lucescu. Cum și noi, antrenorii, avem nevoie să vedem ce a făcut în cariera lui antrenor, să vedem cariera lui de selecționer, sunt foarte multe lucruri pe care le putem învăța”.