FCSB l-a cedat pe fundașul dreapta ghanez Nana Antwi (24 de ani) la FC Hermannstadt, sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon

Nana a avut suficiente ocazii să-și arate calitățile, dar s-a ridicat prea rar la nivelul așteptărilor.

Claudiu Rotar, unul dintre acționarii celor de la FC Hermannstadt, a confirmat faptul că au fost semnate actele cu Nana Antwi.

Jucătorul african va ajunge sub comanda lui Marius Măldărășanu începând de miercuri.

FCSB va suporta salariul lui Antwi

Gigi Becali a dorit să scape cu orice preț de jucător, așa că a acceptat să-i plătească el salariul în continuare, în pofida faptului că va juca la Hermannstadt.

15 meciuri a bifat Nana Antwi la FCSB

„Actele sunt deja semnate. Ne-am înțeles ca marți dimineață să trimitem o mașină la București după Nana Antwi, iar de miercuri el se va prezenta la antrenamente sub comanda lui Marius Măldărășanu. Eu am o relație foarte bună cu Gigi Becali, iar dânsul îi va suporta și salariul lui Antwi.

Oricum, nu cred că la FCSB sunt jucători care câștigă sub 10.000 de euro pe lună. Poate vreun copil, dar nu cred. Noi am mers pe mâna lui Măldă, iar el are un cuvânt foarte important de spus la transferuri.

Așa cum am procedat și în cazul lui Buș-Chipirliu. Măldă l-a vrut în cele din urmă pe Buș, iar noi pe Buș l-am adus. Așa și în acest caz.

Măldă și l-a dorit foarte tare pe Antwi, iar de miercuri îl va avea sub comanda sa la antrenamente”, a declarat Claudiu Rotar, conform prosport.ro.