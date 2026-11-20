Nicolae Stanciu (33 de ani) și-a luat rămas-bun de la Dalian Yingbo printr-un mesaj emoționant publicat pe rețelele de socializare.

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Campion în China, internaționalul român a intrat în ultimele luni de contract cu Dalian Yingbo. Chinezii i-au oferit prelungirea, însă Stanciu a refuzat.

Miercuri, mijlocașul a confirmat că a purtat discuții cu reprezentanți ai cluburilor U Cluj, U Craiova și FCSB și a anunțat că decizia finală în privința următoarei sale destinații va fi luată curând.

Nicolae Stanciu și-a anunțat plecarea de la Dalian Yingbo

Până atunci, Stanciu a publicat un mesaj emoționant pe contul său de Instagram în care și-a anunțat plecarea de la Dalian.

„Sincer, nici măcar nu știu de unde să încep, pentru că niciun cuvânt nu ar putea exprima pe deplin ce înseamnă pentru mine acest club, acest oraș și fiecare dintre voi.

Încă din prima zi, m-ați primit cu brațele deschise și m-ați făcut să mă simt ca acasă. Ceea ce a început ca o experiență fotbalistică s-a transformat în ceva mult mai mult. Ați devenit a doua mea familie, o parte din viața mea și un loc care va ocupa pentru totdeauna un loc special în inima mea.

Președintelui clubului, conducerii, staffului tehnic, echipei medicale, preparatorilor fizici, personalului administrativ, tuturor angajaților și celor care lucrează în spatele scenei: VĂ MULȚUMESC!

Vă mulțumesc pentru încredere, devotament, munca depusă, sacrificii și pentru că mi-ați fost mereu alături. Fiecare persoană din acest club a avut un rol important în transformarea acestei experiențe într-una specială.

Unele contribuții sunt vizibile pentru toată lumea, în timp ce altele se desfășoară discret, departe de lumina reflectoarelor, însă fiecare dintre ele contează.

Un club de fotbal nu înseamnă niciodată doar jucătorii de pe teren. Înseamnă oamenii, valorile, unitatea și familia din spatele emblemei. Iar eu mă simt cu adevărat norocos că am făcut parte din familia voastră.

De fiecare dată când am îmbrăcat tricoul lui Dalian și am pășit pe teren, am avut un singur obiectiv: să vă fac mândri, să vă aduc bucurie și să dau tot ce am mai bun pentru acest club și pentru suporterii săi extraordinari.

Cel mai mare vis al meu a fost să câștig un trofeu pentru voi, să răsplătesc măcar în parte toată dragostea și susținerea pe care mi le-ați arătat și să contribui la readucerea lui Dalian acolo unde îi este locul.

Astăzi, inima mea este împăcată, pentru că am reușit. Împreună. Ca o familie. Am luptat, am crezut, ne-am sacrificat și am realizat ceva important, pe care îl vom ține minte pentru totdeauna.

Trofeul nu este doar o bucată de metal, reprezintă fiecare picătură de transpirație, fiecare moment dificil, fiecare sacrificiu, fiecare persoană care a crezut în noi și fiecare suporter care a rămas lângă noi. Voi păstra aceste amintiri pentru tot restul vieții.

Nu voi uita niciodată oamenii, atmosfera, pasiunea, dragostea și sentimentul incredibil trăit pentru că fac parte din această familie.

Vă iubesc pe fiecare dintre voi. Iubesc acest oraș, oamenii din acest oraș și tot ce face din Dalian ceva atât de special. Indiferent de unde mă va duce viață, o parte din inima mea va rămâne mereu aici.

Începând de azi, voi fi suporterul vostru numărul 1, vă voi sărbători victoriile și vă voi ura doar succes.

Sper cu adevărat că înțelegeți și respectați decizia mea. Nu a fost una ușor de luat, dar, în viață, unele decizii sunt mai mari decât fotbalul.

Vă rog să rețineți: acesta nu este un adio! Drumul nostru se va intersecta din nou, nu am niciun dubiu. 100% ne vom revedea.

Vă mulțumesc pentru tot, pentru că ați crezut în mine, pentru că mi-ați fost alături, pentru că m-ați făcut să mă simt iubit și, mai presus de toate, pentru că mi-ați permis să fac parte din ceva special. Cu respect, admirație și dragoste, al vostru pentru totdeauna, Stanciu 10”, a scris Nicolae Stanciu pe Instagram.

30 de meciuri a jucat Stanciu pentru Dalian Yingbo: a marcat 13 goluri și a reușit 5 pase decisive

La finalul sezonului din China, mijlocașul a fost desemnat jucătorul anului.

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