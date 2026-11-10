Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important +30 foto
Alexandru Mitriță și Nicolae Stanciu/ Foto: montaj GOLAZO.ro
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Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.11.2026, ora 18:45
  • Nicolae Stanciu (33 de ani) a fost ales cel mai bun jucător al anului în China, după ce a cucerit titlul de campion alături de Dalian Yingbo.
  • Alexandru Mitriță (31 de ani) a fost și el premiat pentru prestațiile avute la Zhejiang Professional.
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Nicolae Stanciu a contribuit decisiv la titlul dramatic câștigat de Dalian Yingbo chiar în ultima etapă a sezonului din China.

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Nicolae Stanciu, desemnat jucătorul anului în China

Internaționalul român a reușit 10 goluri și 5 pase decisive în 27 de meciuri, performanță ce i-a adus titlul de cel mai bun jucător al anului din China.

Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important

Pe lângă Stanciu, un alt român a fost recompensat în China. Alexandru Mitriță a câștigat trofeul pentru cele mai multe pase decisive, după ce a încheiat sezonul cu 15 assisturi și 13 goluri marcate pentru Zhejiang Professional.

Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important

Ambii jucători români au prins și echipa sezonului din China.

Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important Românii fac legea în China Nicolae Stanciu este jucătorul anului! Și Alexandru Mitriță a primit un premiu foarte important

Alte premii oferite:

  • Gheata de Aur - Oscar Taty Maritu (27 de ani), atacant la Yunnan Yukun (23 de goluri)
  • Antrenorul Anului - Li Guoxu de la Dalian Yingbo
  • Cel mai bun jucător chinez al anului - Zhang Yuning (29 de ani), atacant la Beijing Guoan (15 goluri, 7 pase decisive)
Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce

Galerie foto (30 imagini)

Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce Nicolae Stanciu, campion în China cu Dalian Yingbo / foto: capturi Youtube/ByebyeAce
+30 Foto
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Nicolae Stanciu, mesaj despre absența de la națională: „Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul naționalei pentru mine”

Mijlocașul a explicat că nu poate onora convocarea la echipa națională pentru meciurile cu Polonia și Bosnia.

„Faptul că am ales să încerc să joc într-un meci extrem de important și într-un picior nu înseamnă că nu vreau să vin la echipa națională sau că clubul e mai important decât echipa națională.

Cine mă cunoaște știe ce înseamnă tricoul naționalei pentru mine. Dacă veneam, nu schimba cu nimic faptul că nu mă pot antrena sau că nu pot intra în teren în locul unui alt coleg, care cu siguranță ar fi putut da 100%, lucru pe care eu nu îl pot face în momentul ăsta”, a fost mesajul postat pe Instagram de Stanciu, alături de o fotografie cu gheata sa îmbibată de sânge, din timpul meciului România - Kosovo, disputat pe 15 noiembrie 2024.

Foto: Instagram, @nicolaestanciu_7 Foto: Instagram, @nicolaestanciu_7
Foto: Instagram, @nicolaestanciu_7

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