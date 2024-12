noua eră a fotbalului european Kaizen Gaming, în prima linie a acțiunii din fotbal în parteneriat cu UEFA Europa League și UEFA Conference League

ADVERTORIAL. Sponsorul oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League sărbătorește noul început al fotbalului european

UEFA Europa League și UEFA Conference League sunt în plină desfășurare și câteva meciuri fantastice deja au avut loc, acțiunea devenind din ce în ce mai dramatică, deoarece fiecare meci contează pentru clasament. Noua fază a ligii a înlocuit formatul anterior al fazei grupelor, rezultând mai multe meciuri, emoții sporite și oportunități mai mari pentru echipele de pe continent.

Kaizen Gaming duce noua eră a fotbalului european mai departe, prin intermediul Betano, care a devenit sponsor oficial al UEFA Europa League și UEFA Conference League .

În România, Betano este sponsorul principal al FCSB din 2022. Cu sprijinul deosebit al Betano, FCSB s-a dezvoltat constant și a început să cunoască din nou succesul, câștigând titlul de campioană în sezonul trecut după aproape un deceniu de așteptare. În urma unui sezon fantastic, echipa are în prezent rezultate bune în Europa League.

Betano: Prezență din ce în ce mai mare în fotbalul global

Acest nou acord de sponsorizare se adaugă la lista extinsă de parteneriate internaționale a Kaizen Gaming, care include UEFA EURO 2024, CONMEBOL Copa America 2024 și Cupa Mondială FIFA 2022 din Qatar. În ceea ce privește fotbalul de club, Betano este la fel de vizibil, fiind sponsorul principal al Campeonato Brasileiro Série A, cunoscut sub numele de "Brasileirão Betano", și deținând drepturile pentru Copa Betano do Brasil. De asemenea, la începutul acestui an, a fost anunțat un nou parteneriat cu Asociația de Fotbal din Argentina, Betano devenind partenerul exclusiv în zona de pariuri sportive al Liga Profesional de Fútbol și sponsorul principal al "Torneo Betano" și "Copa Betano".

Angajamentul Kaizen Gaming față de fotbal merge mai departe de sponsorizarea competițiilor . Înaintea sezonului 2024-25, Betano a devenit principalul sponsor al Aston Villa din Premier League. Acordul cu Aston Villa urmează cursul angajamentului existent al Kaizen Gaming față de cluburile de fotbal europene, fiind sponsor al mai multor cluburi, inclusiv "Big Three" din Portugalia, Porto FC, SL Benfica și Sporting CP.

Colaborarea cu cluburi și asociații de fotbal de top subliniază angajamentul Kaizen Gaming de a oferi fanilor cele mai captivante experiențe sportive. Alimentat de tehnologia sa inovatoare și sigură de pariuri sportive și jocuri online, Kaizen Gaming introduce mereu noi moduri sigure și distractive pentru fani de a accesa sportul rege, sponsorizarea UEFA Europa League și UEFA Conference League fiind doar cea mai recentă parte a misiunii sale în curs.

Kaizen Gaming, jucător puternic GameTech, își continuă ascensiunea.

Astăzi, compania este activă în 17 țări de pe patru continente și urmează să-și atingă obiectivul de a opera în 26 de țări până la sfârșitul anului 2026. Cu peste 2.700 de angajați în întreaga lume, Kaizen Gaming s-a impus ca o companie lider în sectorul GameTech, care promite să ofere experiențe de betting palpitante, prin practici de joc responsabile.