„Mi-era dor de o victorie ca asta” Dan Petrescu, euforic la finalul meciului cu Universitatea Cluj

CFR CLUJ - UNIVERSITATEA CLUJ 1-0. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a comentat evoluția jucătorilor săi, după victoria împotriva rivalilor de la U Cluj.

CFR Cluj s-a impus pentru prima dată în acest sezon în fața celor de la Universitatea și păstrează în continuare șanse la titlu.

CFR CLUJ - U CLUJ. Dan Petrescu, la finalul meciului: „Îmi era dor de o victorie de genul ăsta”

Antrenorul celor de la CFR Cluj a comentat evoluția echipei sale și a prefațat următoarele meciuri atât din campionat, cât și din Cupă.

„Mă bucur că fanii au plecat astăzi fericiți, aveau nevoie de acest rezultat. Ne uităm pozitiv spre ultimele meciuri, atât timp cât se poate matematic, trebuie să ne gândim.

Suntem cu gândul atât la campionat cât și la Cupă, dar trebuie să ne asigurăm în primul rând locul din campionat deoarece Cupa nu-ți asigură nimic dacă nu o câștigi.

În prima repriză a fost doar o echipă pe teren, jucătorii noștri au căzut puțin fizic în partea a doua. Îmi era foarte dor de o victorie de genul acesta, grea, cu 1-0.

Nu am niciun merit eu, la niciun jucător, este meritul lor. Korenica este un fotbalist excelent, l-am văzut când am jucat cu Ballkani și cred că anul viitor o să joace și mai bine. Chiar dacă nu are fizic... are un suflet mare și sper să nu-l fi pierdut.

Trebuie să vedem mâine ce se întâmplă, după meciul de mâine o sa vedem mai bine. Nu va fi ușor, nimeni nu vrea să termine pe locul 4 și să dea baraj”, a declarat Dan Petrescu.

Dan Petrescu, despre potențialul CFR-ului în cupele europene: „Sunt convins că vom face față”

Dan Petrescu a vorbit și despre viitoarea participare în cupele europene:

„Dacă CFR Cluj va merge în Europa și va păstra jucătorii cei mai buni, nu ca anul trecut, și dacă mai aducem niște jucători, vom face față în Europa sută la sută.

Dacă echipa asta se va menține, cu niște jucători noi, eu sunt convins că vom face față”, a mai adăugat Dan Petrescu

Tu faci clasamentul! Joacă-te cu scorurile și vezi cum se schimbă ierarhia în ultimele etape

Citește și