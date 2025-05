„Trei puncte nemeritate” Gică Hagi își pune la zid jucătorii în ciuda succesului cu Gloria Buzău: „I-aș fi schimbat pe toți!”

Farul Constanța - Gloria Buzău 1-0. Gică Hagi (60 de ani) a oferit primele reacții după victoria de sâmbătă.

Antrenorul constănțenilor s-a declarat complet dezamăgit de joc și crede că echipa sa nu merita victoria din această partidă.

Hagi consideră că jocul echipei a fost foarte lent, iar atitudinea jucătorilor a fost una nepotrivită.

Farul Constanța - Gloria Buzău 1-0 . Gică Hagi: „Trei puncte nemeritate”

Antrenorul Farului nu-și poate explica jocul atât de slab al echipei, împotriva ultimei clasate, care sâmbătă a și retrogradat.

„Tot am zis că schimbăm, că facem, că nu știu ce. Inexplicabil, cu toate condițiile pe care le au și pe care le-am creat.

Să vină adversarul să alerge mai mult decât tine. Eu nu pot să-mi explic, nu am cum să explic. Asta e, înghit și mergem mai departe. Altceva nu vreau să discut, am zis tot.

Singurul lucru care stă în picioare sunt cele 3 puncte, ele sunt importante, dar nemeritate. Cred că golul a fost singurul șut pe poartă. Static nu se poate juca fotbal niciodată, trebuie să fii dinamic, să ai putere”, a declarat Hagi după meci, la Digi Sport.

Gică Hagi își pune jucătorii la zid: „ I-aș fi schimbat pe toți”

Deși Farul a obținut a doua victorie consecutivă și este neînvinsă de 5 etape, Hagi și-a criticat jucătorii.

„Nu mă interesează că am obținut două victorii, mai sunt două meciuri, vreau să merg să mă odihnesc și trebuie să mă gândesc ce facem, am 6 accidentați. În fiecare lună am 6 accidentați, am avut și 8. Ce să fac? O să pun copii de 16, 17, 18 ani să joace meciurile astea cu presiune.

Îmi venea să-i schimb pe toți dacă puteam. Nu mai știam ce să fac, îi spuneam și celuilalt antrenor: «Dă-mi și mie o idee!». Foarte static, previzibil, lent”, a mai spus Hagi.

