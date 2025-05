Gigi Becali, patronul FCSB, a rămas fără permis de conducere în București

El a fost surprins circulând cu 105 km/h într-o zonă cu limită de viteză de 50 km/h.

Incidentul s-a petrecut în zona Herăstrău, acolo unde, potrivit omului de afaceri, polițiștii „stau la șmecherie” pentru a prinde șoferii care depășesc limita.

Becali a vorbit deschis despre incident la Fanatik. Și consideră că nu a făcut nimic grav!

Patronul FCSB a rămas fără carnet în București. „De ce stați, mă, la pândă? Am mașină puternică“

În România, depășirea cu peste 50 km/h a limitei de viteză legale atrage suspendarea permisului pentru 90 de zile.

„Mi-au luat carnetul ieri. Ei stau la șmecherie, de la pod, unde limita de viteză e de 60 km/h, apoi vine zona unde e 50. Acolo nu ai voie decât până la 100 km/h, ca să nu îți ia carnetul.

Eu am intrat în depășire și aveam 105. Cu mașina mea, e un fleac, nu e mare viteză. Pentru că e zonă de 60 km/h, eu puteam să am până la 110 ca să nu rămân fără carnet.

O să cer expertiză, că ei stau acolo, la limită, între Herăstrău și unde pornește podul. Și o să cer expertiză, că eu puteam să am până la 110 km/h și să nu rămân fără permis. Ce fac ei e o șmecherie. Dar normal e să facem prevenție, nu să stăm la pândă ”, a declarat Becali.

Mașina la care face referire Becali, cea cu care a fost tras pe dreapta de polițiști, este o achiziție recentă. E vorba despre un Rolls Royce Ghost, de peste 700 de cai putere!

Becali, după ce a rămas fără permis: „Aș fi dat carnetul altuia, dar era filmat tot”

Un alt punct controversat al declarațiilor sale este lejeritatea cu care patronul FCSB recunoaște că ar fi fost dispus să încalce legea și să mintă că alt șofer se afla la volan. Acest lucru nu a fost posibil pentru că polițiștii erau echipați cu camere de înregistrare.

„Mi-au zis: «Nea Gigi, n-am ce să-ți fac». Nu mai poți să faci șmecherii, că e filmat tot. Dacă nu erau combinați cu alții de la alte secții, îi dădeam carnetul altuia, să i-l ia lui ”.

Întrebat dacă a fost o glumă, Gigi Becali a răspuns serios:

Păi de ce? Ce? Dacă puteam să dau carnetul să i-l ia altuia? Cum nu e voie? Prinde-mă dacă nu e voie! Gigi Becali

În plus, finanțatorul FCSB contestă și modul în care a fost oprit de poliție:

„De exemplu, ei mă opresc pe mine după pod, mai încolo, la vreun kilometru de unde se termină.

Păi, eu pot să spun că nu am fost la volan eu. În kilometrul ăsta, m-am schimbat. Păi, dacă mă iei la radar, ia-mă la 200 de metri, nu mă opri la doi kilometri! Poate n-am fost eu.

Dau și eu la instanță și poate zice și judecătorul: «A depășit cu 5 kilometri, are mașina pe care o are, a intrat într-o depășire ca să evite un accident». Sunt circumstanțe. Zice judecătorul: «Pentru 5 la oră îi iei carnetul? Dă-i-l înapoi». O să dureze un an, doi (n.r. dosarul)”, a mai relatat Becali.

Becali poate conduce în continuare timp de 15 zile de la suspendarea permisului auto

Dacă Becali va deschide o acțiune în instanță. până la pronunțarea unei hotărâri definitive va putea să șofeze, beneficiind de „prezumția de nevinovăție”.

Deși are permisul suspendat, Gigi Becali poate conduce în continuare timp de 15 zile, în baza dovezii provizorii.

Citește și