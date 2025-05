Donald Trump (78 de ani) a criticat din nou participarea femeilor transgender în competițiile sportive.

Președintele american a pus în scenă un moment în care o femeie trans își învinge cu ușurință adversara într-un concurs de haltere și doboară un record vechi de 18 ani.

Trump a urcat pe scena Universității din Alabama, cunoscută pentru echipele de fotbal american și baschet, în uralele celor aproape 3.000 de studenți și ale familiilor acestora.

La un moment dat, Trump a susținut că a urmărit un concurs de haltere în care o sportivă este învinsă fără probleme de o persoană trans, lucru pe care îl consideră nedrept.

Până în momentul de față nu a fost identificat de nicio instituție de presă concursul la care face referire Trump.

„Ați văzut vreodată concursul de haltere? Unde aveau un record care nu a fost doborât de 18 ani? Ar trebui să îl imit?

Soția mea se supără foarte tare când fac asta. Ea spune: «Dragă, nu este prezidențial», iar eu spun: «Da, dar oamenilor le place»”, a spus președintele SUA.

Mulțimea i-a răspuns entuziasmată: „Da, da!”, iar Trump a continuat: „În regulă, voi avea probleme când voi ajunge acasă, dar e în regulă, ce naiba. Am mai avut multe probleme înainte.

Te uiți la haltere, unde recordul nu e doborât timp de 18 ani, și această tânără și părinții ei sunt chiar unde ești tu, în primul rând. Și sunt atât de mândri de ea.

Și adaugă greutăți, puțin câte puțin, și ea o va face! «Mamă, te iubesc, o să o fac pentru tine, mamă!». Și începe, ridică, «Mamă, o să o fac!». Și nu poate să o facă.

Apoi apare un tip sau o tipă, în fine, o persoană trans. Și el a fost un halterofil ratat ca bărbat, dar vine și ridică 95 de kilograme. Face «Boom, boom». Și doboară recordul cu 54 de kilograme. Asta nu e corect” , a afirmat Trump, citat de independent.co.uk.

Discursul republicanului a fost bine primit de mulțimea din Alabama, care l-a sprijinit în toate cele trei candidaturi prezidențiale ale sale. În alegerile din 2024, Trump a câștigat acest stat cu 64% din voturi.

Remarcile lui Trump au venit după ce Federația engleză de fotbal a decis că femeile transgender nu vor mai putea juca în fotbalul feminin din Anglia începând cu 1 iunie.

Voi ține bărbații în afara sporturilor pentru femei! Donald Trump, în campania prezidențială din 2024

Donald Trump, despre Imane Khelif: „Bărbații pot bate femeile și pot câștiga medalii pentru asta”

În timpul campaniei prezidențiale din 2024, Trump a criticat abordarea administrației Biden-Harris cu privire la gen și atletism dând exemplu controversata victorie obținută de pugilista Imane Khelif la Jocurile Olimpice de la Paris, informează Marca.

În videoclipul postat de Trump naratorul comentează imaginile în care mâna lui Khelif este ridicată în calitate de medaliată olimpică cu aur: „Bărbații pot bate femeile și pot câștiga medalii pentru asta” .

Trump s-a referit la Khelif și în timpul podcastului Six Feet Under, găzduit de The Undertaker, legendă a wrestlingului.

Fostul președinte american a sugerat că prezența ei în boxul feminin este nedreaptă.

„Este înjositor pentru femei. Femeile ar trebui să concureze împotriva femeilor. Nu vrei să joci împotriva bărbaților, este în regulă să spui asta” , i-a spus Trump fiicei lui The Undertaker.

Acesta a continuat să vorbească despre lupta dintre Khelif și Angela Carini, sugerând că meciul a fost dezechilibrat. Italianca s-a retras la doar câteva secunde după începerea meciului, invocând dureri provocate de loviturile primite.

„Italianca a încasat o lovitură cum nu am mai văzut. El (Khelif - n.r.) a intrat cu o altă lovitură de stânga, iar ea și-a dat seama: «Nu am cum să câștig»”, a mai spus Trump.

