Djokovic, cea mai proastă zi Nole, eliminat după un singur meci de la Monte Carlo Masters: „Îmi pare rău pentru cei care au asistat la asta”

Novak Djokovic (37 de ani, #5 ATP) a fost învins de Alejandro Tabilo (27 de ani, #32 ATP) în runda secundă a turneului ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo, scor 3-6, 4-6.

La conferința de presă, sârbul și-a făcut autocritica. Nu a găsit o explicație pentru înfrângerea suferită în fața chilianului.

Finalist la Miami Open, unde a fost învins în două seturi de Jakub Mensik, Djokovic n-a avut parte de un debut așa cum și-ar fi dorit pe zgură.

Novak Djokovic: „Cea mai proastă zi. Nu mă așteptam să joc chiar atât de rău”

„Cea mai bună zi (n.r. - a zâmbit)? A fost, de fapt, mai degrabă cea mai proastă zi. Speram să nu se întâmple, dar exista o probabilitate destul de mare să joc așa. A fost oribil.

Este o senzație oribilă să joc în felul ăsta… și îmi pare rău pentru toți cei care au fost nevoiți să asiste la asta. Speram măcar să pot avea o performanță decentă. Nu ceva de genul ăsta.

Să fiu sincer, nu aveam așteptări foarte mari: știam că voi avea un adversar foarte greu și știam că probabil voi juca foarte prost… dar atât de rău, nu mă așteptam.

Nu știu. Nu o am (n.r. - o explicație pentru înfrângere). Sau o am și nu o am. Nici nu-mi pasă prea mult”, a declarat Djokovic, citat de puntodebreak.com.

Novak Djokovic: „Nu există nicio accidentare”

Căutând explicații pentru ce s-a întâmplat, jurnaliștii l-au întrebat pe Djokovic dacă este accidentat, având în vedere faptul că a fost surprins ținându-se de braț în timpul antrenamentului.

„Totul e în regulă. Doar o chestie minoră, minoră”, a explicat sârbul, care susține că nici infecție de la ochi nu l-a deranjat: „Nu există nicio accidentare”.

Nole a surprins și în momentul în care a fost întrebat care este obiectivul său pentru sezonul de zgură: „Roland Garros. Atât” .

29 de erori neforțate a comis Novak Djokovic în meciul cu Alejandro Tabilo, care a făcut doar 16. Sârbul a stat puțin mai bine la capitolul lovituri câștigătoare (18-16).

Alejandro Tabilo are 2-0 în meciurile cu Novak Djokovic

Victoria de la Monte Carlo nu este prima obținută de Tabilo în fața lui Djokovic.

Chilianul s-a impus și în mai 2024, la Roma, scor 6-2, 6-3. Atunci a bifat cea mai bună performanță a sa la un turneu de categorie Masters 1.000: a ajuns până în semifinale.

Alejandro va juca în optimi cu bulgarul Grigor Dimitrov (33 de ani, #18 ATP).

A fost un an greu, aşa că au fost ceva emoţii. Mi-am amintit ce am făcut bine data trecută şi, din fericire, am servit bine astăzi şi asta m-a ajutat foarte mult. A fost un meci ireal. Alejandro Tabilo

Monte Carlo Masters, optimi de finală

Matteo Berrettini - Lorenzo Musetti (favorit 13)

Nuno Borges - Stefanos Tsitsipas (6)

Alejandro Tabilo - Grigor Dimitrov (15)

Daniil Medvedev (9) - Alex De Minaur (8)

Jack Draper (5) - Alejandro Davidovich Fokina

Alexei Popyrin - Casper Ruud (4)

Andrey Rublev (7) - Arthur Fils (12)

Daniel Altmaier - Carlos Alcaraz (2).

