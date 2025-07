Shkendija - FCSB 1-0. Gigi Becali (66 de ani) a luat o decizie dură după eșecul din preliminariile Ligii Campionilor.

FCSB - Shkendija va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1, miercuri, 30 iulie, cu începere de la ora 20:30.

Patronul campioanei României vrea ca Perianu și Ștefănescu să fie excluși din lot, după prestația modestă din meciul de la Skopje.

Shkendija - FCSB 1-0 . Gigi Becali: „Nu au ce căuta la echipa asta”

Pe lângă cei doi jucători, introduși în partea a doua, Becali e nemulțumit și de atitudinea arătată de Tănase și de Șut.

„Bine că am tras niște concluzii. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Cică e bine la antrenamente, dar nu are ce să caute la echipa asta.

Perianu și Ștefănescu nu au ce căuta la echipa asta. Mâine, ordinul meu este ca Edjouma și Băluță să fie înapoi la echipă și ies Perianu și Ștefănescu. Gata, iese de pe toate listele Perianu, că ține locul acolo, aiurea.

Dă-l încolo de meci retur, că noi o să ne calificăm, dar probabil și-au dat seama că nu merge fotbalul așa, ne distrăm…

Meciul a fost numai la discreția noastră. Tot meciul. Numai că a fost indolență. Și Tănase tot punea piciorul la mișto, Șut la fel, fără hotărâre. Adică era o chestiune de-asta de indolență. Mai ales când a văzut că ei sunt slabi”, a declarat Becali, la Digi Sport Special.

Dacă Ștefănescu poate fi înlocuit fără probleme pe listele pentru Liga 1 și cupele europene, Perianu este protejat. Ocupă locul rezervat jucătorilor crescuți de club și nu poate fi înlocuit de Edjouma sau Băluță.

FOTO Faultul pentru care a fost eliminat Tănase cu Shkendija

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport