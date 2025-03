„Am suferit mult”  Ovidiu Burcă, după  a doua victorie ca antrenor la Oțelul: „A fost o perioadă tulbure” + I-a cerut scuze lui Ahmed Bani

Unirea Slobozia - Oțelul Galați 0-1. Ovidiu Burcă, antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor săi: „Prin suferință ajungi să câștigi meciuri”.

Tehnicianul i-a cerut scuze lui Ahmed Bani (22 de ani), pe care l-a introdus pe teren în minutul 90+6: „L-am pus într-o situație neplăcută”.

Ajuns în această iarnă la Galați, Burcă a avut parte de un start foarte dificil pe banca Oțelului, iar vineri a obținut abia a doua victorie.

„A fost un meci extrem de dificil, ne așteptam la asta, terenul face ca jocul să nu aibă un grad de spectaculozitate ridicat.

Am fost alături de jucători, își pierdeau din energie, toată lumea spunea că jucăm spectaculos, dar, neadunând puncte, se pierde din energie, din încredere.

Sunt bucuros pentru ei, pentru cele trei puncte, în situația noastră orice punct este foarte important.

Sunt momente în joc (n.r. - eliminarea lui Teles din minutul 55), n-am stat să mă gândesc foarte mult la ce avem de făcut.

Am trecut într-un 4-4-1, trebuia să stăm compacți, am mai avut unele momente în care puteam să marcăm”, a declarat Burcă la Prima Sport.

Vreau să-mi felicit jucătorii pentru implicare, pentru atitudine, am avut mult de suferit meciul acesta, dar la fotbal trebuie să suferi, prin suferință ajungi să câștigi meciuri. Ovidiu Burcă, antrenor Oțelul Galați

Oțelul Galați, modelată de Ovidiu Burcă: „Am schimbat multe lucruri”

Antrenorul a dezvăluit că a fost nevoie să facă multe modificări de la sosirea sa pe banca Oțelului:

„E un sistem în care nu prea ai absolut deloc momente de relaxare, nu-ți permiți, chiar dacă am câștigat astăzi trei puncte.

E o perioadă tulbure, am început cum am început, am reușit să creștem nivelul unor jucători, a fost o situație delicată, multe meciuri împotriva echipelor din fruntea clasamentului, dar au fost teste importante, ne-au ridicat nivelul foarte mult. E extrem de importantă această victorie pentru noi.

Eu sunt mulțumit de cât de mult am schimbat lucruri, de cât de mult au asimilat jucătorii, dar a fost o perioadă foarte ciudată, toată lumea ne lăuda pentru joc, dar nu adunam puncte.

Se pierde ce transmiți, jucătorii au nevoie să câștige meciuri în baza unei filosofii de joc. Când nu sunt rezultate, e mai greu să-i convingi”.

Am schimbat multe lucruri, am avut de gestionat o situație specială, cu Sepsi am avut 4-5 jucători pe banca, nu știam cu cine să începem, acum pot să fac schimbări, să surprind, e foarte important. Ovidiu Burcă, antrenor Oțelul Galați

Ahmed Bani, trimis pe teren pentru câteva secunde

Ovidiu Burcă a explicat de ce l-a introdus pe Ahmed Bani pe teren în minutul 90+6, la finalul minutelor suplimentare.

„L-am pus într-o situație neplăcută, mi-am cerut scuze față de el, dar sunt anumite momente, «game management» le numesc cei din Vest.

Sunt momente importante, am dat echipei câteva secunde să respire, mai aveam o schimbare, a trebuit să fac acest lucru”.

Simt un mix de emoții, astăzi e și ziua mea. Mă bucur că am câștigat. Aș fi vrut să fie o zi mai bună, dar e bine că am luat toate punctele. A fost o greșeală (n.r. eliminarea sa). Nu vrea să comentez decizia arbitrului. Nu a fost nicio intenție și nu a fost intensitate la intrarea mea, dar așa e fotbalul. Simțim că jucăm mai bine cu noul antrenor. Poate vom lega victoriile și să avem o serie pozitivă Samuel Teles, mijlocaș Oțelul, a împlinit 28 de ani azi

