Ovidiu Herea, impresionat  Fostul jucător de la Rapid, despre evoluția lui Gojkovic : „Este greu să reușești o astfel de execuție”

Rapid - Unirea Slobozia 2-1. Ovidiu Herea (39 de ani) s-a declarat încântat de jocul prestat de Rapid în ultima etapă, dar mai ales de evoluțiile lui Luka Gojkovic.

Fostul jucător laudă centrarea sârbului de la golul lui Alex Dobre, mai ales într-un moment cu o presiune ridicată.

Cu victoria de marți de pe Giulești, Rapid rămâne pe loc de play-off și pune trei puncte deasupra Petrolului.

Ovidiu Herea: „Gojkovic face ceva ce nu vezi în campionatul României”

Pe lângă Alex Dobre și reușita sa din minutul 90+7, Herea a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Luka Gojkovic, jucător adus de Rapid în vară, din Serbia.

„Victorie meritată, m-a bucurat evoluţia Rapidului, nu am văzut de mult o evoluţie aşa consistentă a Rapidului. Victoria este una meritată!

Gojkovic parcă a pus-o cu mâna! Era greu să rateze Dobre din poziţia aia, centrare de fotbalist, mi-a plăcut mereu Gojkovic, face ce nu vezi la foarte mulţi în campionatul României. A fost o descătuşare după toate ocaziile pe care le-au avut.

Mi-am adus aminte când am dat gol tot aşa prin ultimul minut, Şumudică era pe burtă, nu mai era pe bancă (n.r. râde).

Centrare aia... este greu să reuşeşti o astfel de execuţie cu presiunea pe care o ai în ultimul moment. E bine că cei de la Rapid i-au felicitat pe amândoi şi pe Dobre, şi peGojkovic.

E de apreciat că n-au intrat în disperare aia de la final, de obicei se abuzează de mingi lungi când se întâmplă asta etc. Dar fotbalul te răsplăteşte când joci corect”, a declarat Ovidiu Herea la Prima Sport, conform orangesport.ro.

Alexandru Dobre: „Am avut un feeling că voi înscrie”

Intrat după pauză și marcator al golului victoriei, Dobre a explicat sentimentele trăite în finalul meciului.

„Îmi pare rău, sunt foarte obosit, mi-am dat toată energia, sunt foarte fericit că am reușit să marchez, dar a fost munca tuturor, e important că am luat cele trei puncte.

Am stabilit de la începutul meciului că nu o să ne pierdem calmul, s-a și întâmplat, am sperat până în ultimul minut și golul a venit.

Mi-am luat energizantul și am avut multă energie, asta le-am transmis și coechipierilor, am urmărit meciul de pe bancă, am știut ce am de făcut și mă bucur că am reușit să am impact.

Am avut un feeling că voi înscrie în ultimul minut, am simțit cu un minut, două înainte de gol că am să marchez”, a spus Alex Dobre, la finalul meciului.