Pan Zhanle (19 ani) a explicat că a efectuat numeroase teste antidoping, iar toate rezultatele au fost negative.

Chinezul îi răspunde astfel australianului Brett Hawke, analist care a afirmat că performanța reușită de Zhanle în finala probei de 100m liber de la Jocurile Olimpice, în care și-a îmbunătățit recordul mondial, este „imposibilă”.

Într-o cursă în care a luat startul și David Popovici (medaliat cu bronz), Zhanle a oprit cronometrul la 46.40, un timp cu 40 de sutimi mai rapid decât fostul său record mondial.

Pan Zhanle se apără după ce a fost acuzat de dopaj: „Am trecut prin teste riguroase”

Într-un dialog purtat în exclusivitate cu GOLAZO.ro, australianul Brett Hawke a afirmat că „Pan Zhanle este un trișor! Nu poți face, din punct de vedere uman, ce a reușit”, acuzându-l practic pe acesta de dopaj, iar răspunsul chinezului nu a întârziat să apară.

Pan a declarat că a efectuat 21 de teste antidoping din mai până în iulie, înainte de Jocuri.

„ Am trecut prin teste riguroase de antidoping înainte şi în timpul Jocurilor Olimpice, fără rezultate pozitiv. Am cooperat la toate procedurile de testare şi am rămas încrezător că particip corect şi curat”, a declarat Pan Zhanle pentru China Daily, citat de Reuters.

Pan Zhanle explică incredibilul său record mondial

În plus, Zhanle a explicat cum a reușit performanța incredibilă de la Paris.

„Am făcut foarte multe antrenamente de aerobic şi de anduranţă pentru a-mi întări împingerea şi lovirea cu piciorul pe ultimul culoar.

De asemenea, am apelat la un sistem ştiinţific de monitorizare şi analiză subacvatic, pentru a-mi îmbunătăţi tehnicile şi felul în care lovesc apa, astfel încât să mă pot antrena mai bine şi mai eficient”, a mai spus Zhanle.