David Popovici (19 ani) a obținut astăzi medalia de bronz în finală la 100m liber, „proba regină” a înotului.

Pentru Popovici este a doua medalie olimpică din carieră, după aurul câștigat la 200m liber luni.

„Foarte tare mă bucur. Nu contează că nu e de aur, e de bronz, e o medalie olimpică. Sunt al treilea cel mai bun din lume. Vedeți cât de strâns a fost acum, la o sutime de argint și la o sutime de locul patru. Ăsta e sportul”, a spus Popovici, la TVR.

Dacă Pan Zhanle a dominat categoric finala, ceilalți doi medaliați au fost nevoiți să se lupte eroic. Popovici și Chalmers erau pe locurile 7 și 8 după primii 50 de metri!

Pan Zhanle (China) - 46.40 Kyle Chalmers (Australia) - 47.48 DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) - 47.49 Nandor Nemeth (Ungaria) - 47.50 Maxime Grousset (Franța) - 47.71 Joshua Salchow (Germania) - 47.80 Jack Alexy (SUA) - 47.96 Chris Guiliano (SUA) 47.98

David Popovici obține medalia de bronz la 100m liber! A fost la o sutime distanță de argint și la o sutime de locul 4!

Chinezul Pan Zhanle a spulberat recordul mondial, 46.40! L-a îmbunătățit cu 4 zecimi.

Leon Marchand, reprezentantul Franței, a câștigat aurul la 200m bras cu un timp de 2:05.85, nou record olimpic.

Mai este o singură cursă până la finala lui David Popovici: cea de bărbați 200 de m bras.

Chris Guiliano (SUA) DAVID POPOVICI (ROMÂNIA) Nandor Nemeth (Ungaria) Pan Zhanle (China) Kyle Chalmers (Australia) Maxime Grousset (Franța) Jack Alexy (SUA) Josha Salchow (Germania)

Acum 24 de ani, când David Popovici nu era născut, o sportivă de 16 ani câștiga medalia de aur olimpică și la 100 de metri și la 200 de metri, la stilul spate. Numele ei era Diana Mocanu. Avea 16 ani și venea din România.

Katie Ledecky urcă pe podium. E a patra Olimpiadă la rând cu medalie olimpică, la 1.500m liber. În total, americanca are 8 medalii olimpice de aur.

Ca să realizăm nivelul natației unde România luptă astăzi pentru a doua medalie olimpică, iată cum sună o performanță înregistrată acum, înainte de finala lui David Popovici:

Americanca Katie Ledecky și-a doborât propriul record olimpic în proba feminină de 1.500 de metri liber înotând 15:30.02 și câștigând aurul. Ea a doborât recordul său anterior, 15:37.34, înregistrat la Tokyo.

Timpul de astăzi al lui Ledecky scrie, de asemenea, istorie, ea deținând acum primele 20 de performanțe din toate timpurile. Ea a înotat de 20 de ori sub pragul de 15:38.88 secunde.

Mai puțin de o oră până la finala lui David Popovici, ultima a acestei seri și cea mai așteptată, cursa vedetă a natației la Jocurile Olimpice.

În proba geamănă celeia în care va înota David Popovici, la feminin, suedeza Sarah Sjostrom, care nici măcar nu avea de gând să înoate proba de 100 de metri liber, a câștigat aurul olimpic.

Pentru că a avut al cincilea timp în semifinale, David a fost expediat ireverențios pe un culoar mai puțin favorabil: culoarul 2. Camelia Potec a câștigat acum 20 de ani aur de pe culoarul 1.

Chinezul Pan Zhanle (culoarul 4) este deținătorul recordului mondial în această probă (46,80) și a recordului olimpic (46.92). Pan Zhanle a înregistrat cel mai bun timp din semifinale: 47,21.

Alți rivali periculoși pentru David sunt veteranul australian Kyle Chalmers (culoarul 5), la fel ca și americanul Jack Alexy (culoarul 7).

Finala lui Popovici la 100m liber, prefațată pentru GOLAZO.ro de un campion olimpic și triplu recordmen mondial, Alain Bernard (41 de ani):

„ Cred că e capabil să câștige un al doilea aur. Dar să nu uităm ce bine a înotat Pan Zhanle în semifinale. Să nu credem că Chalmers nu va lupta ca un bulldog pentru a lua un nou titlu de campion olimpic la 100m liber”.

David Popovici (19 ani) va primi din partea CS Dinamo o ofertă pentru prelungirea contractului scadent în această vară.

Președintele Clubului Sportiv Dinamo, Ionuț Popa (36 de ani), a declarat că îi va propune campionului olimpic în proba de 200 de metri liber prelungirea contractului cu gruparea „alb-roșie”, care expiră la finalul actualului ciclu olimpic.

Grație lui Popovici, Team Romania e în clasamentul natației peste China, Japonia și la egalitate cu Franța!

Dacă va reuși să se impună și în această finală, Popovici va stabili un record istoric. Va deveni primul înotător care face dubla 100m - 200m liber la toate cele 3 mari competiții: Campionatele Mondiale, Campionatele Europene și Jocurile Olimpice.

Într-o declarație dată imediat după cursa din semifinale, Popovici s-a arătat mulțumit de prestația sa și a promis că va da tot ce are mai bun în finală:

„Sunt foarte ok. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut era să mă calific.

După seara de ieri, am adormit destul de greu; oricum, m-am culcat târziu pentru că am avut tot felul de chestii de făcut . Masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping”, a spus tânărul înotător, potrivit fanatik.ro.

David Popovici nu și-a terminat încă misiunea la Paris: „Mă voi bucura după cursa de 100m”

David a avut al treilea cel mai bun timp din serii (47.92) și a terminat pe locul doi în semifinala sa, cu al cincilea timp la general (47.66).

Deja campion olimpic la 200m liber, Popovici rămâne concentrat și spune că va sărbători abia după finala de la 100m liber.

„Sunt mulțumit că m-am calificat, asta e tot ce conta. Mâine (n.r. miercuri) e o nouă zi, o nouă cursă, aceeași mentalitate pe care am avut-o și pentru 200m și care mi-a priit.

Am făcut tot posibilul să mă concentrez, cred că mă descurc destul de bine, dar deși încerc să nu mă gândesc la asta (n.r. la medalia de aur de la 200m) e greu de ignorat, inclusiv în capul meu.

Dar încă nu am terminat ce aveam de făcut aici. Abia mâine, după ce termin și cursa de 100m, indiferent de rezultat, mă voi putea bucura un pic de tot ceea ce am reușit. Dar abia după cursa de mâine!”, a spus David Popovici, după calificarea în finală, la TVR Sport.

În 2021, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, David Popovici a terminat pe locul al șaptelea în finala probei de 100m liber, cu timpul de 48.04.

Aurul a fost cucerit atunci de americanul Caeleb Dressel (nu s-a calificat în această probă la Paris), argintul a fost câștigat de australianul Kyle Chalmers (va înota și în finala de miercuri), iar podiumul a fost completat de rusul Kliment Koselnikov (a refuzat condițiile „inacceptabile” impuse sportivilor din țara sa).

Înotătorul nostru a obținut apoi un titlu mondial în această probă (Budapesta 2022) și două europene (Roma 2022 și Belgrad 2024).

Culoarul 5 câștigă aurul

Dacă va cuceri o nouă medalie miercuri seară, David Popovici va deveni al doilea sportiv din istoria natației românești cu două medalii olimpice, după Diana Mocanu.

Din 2004 încoace, finala olimpică la 100m liber a fost câștigată de sportivul de pe culoarul #5: Caeleb Dressel (Tokyo 2020), Kyle Chalmers (Rio 2016), Nathan Adrian (Londra 2012), Alain Bernard (Beijing 2008) şi Pieter van den Hoogenband (Atena 2004).

Acum, Chalmers va pleca din nou de pe culoarul 5, în timp ce Popovici va porni de pe 2.

Pan Zhanle, unul dintre favoriții probei, a obținut cel mai bun timp din semifinale, 47.21.

David Popovici a stabilit recordul mondial la 100 m liber (46.86/100) la Campionatele Europene de la Roma 2022, iar Pan Zhanle a fost cel care i-a bătut recordul (46.80/100) în februarie 2024. La Jocurile Olimpice de la Paris, la ştafetă, chinezul a stabilit un nou record olimpic (46.92/100).

Cine sunt adversarii lui Popovici din finală

Pan Zhanle (China) - 19 ani, debut la JO

PB: 46.80 (recordul mondial, 2023)

campion mondial la Doha 2024

campionul Asiei la Hangzhou 2022

Kyle Chalmers (Australia) - 26 de ani, 3 prezențe la JO

PB: 47.08 (2019, 2021)

campion olimpic la Rio 2016

argint olimpic la Tokyo 2020

campion mondial la Fukuoka 2023

argint mondial la Gwangju 2019

campionul Oceaniei la Auckland 2014

Nandor Nemeth (Ungaria) - 24 de ani, 2 prezențe la JO

PB: 47.49 (2024)

bronz mondial la Doha 2024

argint european la Belgrad 2024

Maxime Grousset (Franța) - 25 de ani, 2 prezențe la JO

PB: 47.33 (2024)

argint mondial la Budapesta 2022

bronz mondial la Fukuoka 2023

Jack Alexy (SUA) - 21 de ani, debut la JO

argint mondial la Fukuoka 2023

Chris Guiliano (SUA) - 21 de ani, debut la JO

PB: 47.25 (2024)

Josha Salchow (GER) - 25 de ani, debut la JO