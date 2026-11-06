„E peste Ianis!” Craiova îi cere lui Hagi să-l titularizeze la națională: „E foarte valoros, o arată la fiecare meci!” +40 foto
U Craiova. Foto: Sportpictures
Conference League

„E peste Ianis!” Craiova îi cere lui Hagi să-l titularizeze la națională: „E foarte valoros, o arată la fiecare meci!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:47
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 09:07
  • Pavel Badea (59 de ani), președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, a vorbit despre victoria oltenilor cu Egnatia, scor 2-0, în etapa #3 din Conference League.
  • Oficialul l-a lăudat pe Alexandru Cicâldău (29 de ani), pe care îl consideră mai potrivit decât Ianis Hagi (28 de ani) pentru un post de titular la echipa națională.
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După victoria cu Egnatia, oltenii ocupă locul 8 în clasament, cu 7 puncte după trei etape. Primele opt echipe se califică direct în optimile de finală, iar formațiile de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

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Pavel Badea îl cere pe Cicâldău titular la națională: „Este peste Ianis Hagi în acest moment”

Alexandru Cicâldău a deschis scorul în minutul 24 al meciului cu Egnatia, după o fază în care Assad Al-Hamlawi a trimis cu capul spre poartă, iar portarul albanezilor a respins mingea în față.

Mijlocașul Craiovei a fost primul la balon și a înscris.

„Eu sunt clar de partea lui Cicâldău. Este foarte valoros, arată meci de meci că, prin jocul pe care îl practică, este foarte util echipelor în care joacă.

Din punctul meu de vedere, Cicâldău este peste Ianis în acest moment. Pe viitor, se va vedea”, a declarat Pavel Badea, conform gsp.ro.

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport

Galerie foto (40 imagini)

Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport Universitatea Craiova a înscris în meciul cu Egnatia, dar arbitrul a ridicat fanionul. Foto: captură Prima Sport
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Pavel Badea, laude pentru Nicușor Bancu: „Este metronomul echipei”

Nicușor Bancu a stabilit scorul final al partidei cu Egnatia, 2-0, după un șut spectaculos de la distanță, în minutul 32.

„Bancu este metronomul echipei noastre. El dă imaginea evoluției echipei într-un joc. În sensul că, dacă joacă bine, echipa reușește să aibă o formă bună.

Este clar că a avut o reușită de senzație, este clar că traversează o perioadă fastă.

Dacă luăm o comparație cu Ronaldo și Messi ca vârstă, mai are câțiva ani de jucat. Având în vedere că are viață de familie, este un tip ordonat, profesionist, deci cred că va mai juca încă 3-4 ani de acum încolo”, a spus Badea.

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (6).jpg
Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (6).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
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Oficialul oltenilor l-a lăudat și pe Ștefan Baiaram, despre care consideră că a progresat în ultima perioadă.

„Baiaram a jucat destul de bine în această seară și este într-o formă ascendentă față de acum o lună.

Muncește mult pentru echipă, creează tot timpul superioritate pe faza ofensivă. Este important aportul lui și în faza defensivă. Baiaram și-a făcut treaba.

Totodată, este greu să găsești fotbaliști ca Baiaram în campionatul românesc. Baiaram este o certitudine și rămâne un jucător de bază pentru noi”, a adăugat președintele formaţiei din Bănie.

Pavel Badea crede că Universitatea Craiova se poate califica direct în optimile Conference League

Universitatea Craiova a acumulat 7 puncte în primele trei etape, după remiza cu Getafe, scor 1-1, și victoriile cu Inter Escaldes, scor 3-1, și Egnatia, scor 2-0.

„Mi-a plăcut foarte mult Craiova în prima repriză, am avut multe ocazii pe care am fi putut să le concretizăm.

Ar fi trebuit să concretizăm mai multe ocazii, pentru că am văzut ce s-a întâmplat: pentru un gol nu am reușit să ne ducem în barajele pentru primăvara europeană.

Dar, poate ca legea compensației, anul acesta ne vom duce direct. Suntem optimiști că vom reuși din următoarele trei meciuri să luăm încă 4 puncte și vom reuși să mergem în primele 8. Asta e părerea mea”, a explicat Badea.

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a fost locul ocupat de Universitatea Craiova în sezonul trecut din Conference League, cu 7 puncte. Oltenii au ratat calificarea în play-off după înfrângerea cu AEK Atena din ultima etapă, iar golaverajul a făcut diferența

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