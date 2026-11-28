Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu (46 de ani), a câștigat categoric meciul cu Genoa, scor 4-0, în etapa #13 din Serie A.

Nerazzurrii au urcat pe locul al doilea în campionat, la trei puncte distanță de liderul Lazio.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Inter s-a impus fără emoții în duelul cu Genoa, clubul patronat de Dan Șucu. Următorul meci direct între cele două echipe va avea loc marți, 1 decembrie, în optimile Cupei Italiei.

Inter - Genoa 4-0 . Echipa lui Cristi Chivu, victorie la scor în Serie A

Inter a început în forță partida de pe „Giuseppe Meazza”. Prima mare ocazie a trupei lui Chivu a venit în minutul 13, atunci când șutul lui Carlos Augusto din afara careului a lovit bara laterală a porții apărate de olandezul Justin Bijlow.

10 minute mai târziu, Genoa a fost aproape de deschiderea scorului, dar Provedel a intervenit în ultima clipă după lovitura de cap a lui Osmajic.

Deschiderea scorului a venit în minutul 29, când Lautaro Martinez a împins mingea în plasă din 6 metri, din pasa lui Diouf.

Keep this up 🫡 https://t.co/CmjFvL3A0Z — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 28, 2026

Marcus Thuram a majorat diferența în minutul 40. Francezul a marcat golul de 2-0 din interiorul careului, în urma unui șut pe jos la colțul lung, din pasa lui Lautaro Martinez.

Inter a marcat golul de 3-0 chiar înainte de pauză, prin Petar Sucic. Mijlocașul croat a transformat un penalty obținut de Nicolo Barella.

Chiar înainte de reușita lui Sucic, Dimarco își trecuse și el numele pe lista marcatorilor, dar reușita fundașului stânga a fost anulată pentru o poziție de ofsaid.

Inter nu s-a oprit și a continuat să pună tot mai multă presiune la poarta celor de la Genoa. Marcus Thuram a marcat golul de 4-0 în minutul 54, reușind „dubla”.

Atacantul francez a împins mingea în plasă din 6 metri, după centrarea puternică a lui Curtis Jones, și a stabilit scorul final al partidei.

8 goluri a reușit în acest sezon Marcus Thuram, în 17 meciuri pentru Inter, la care se adaugă și 5 pase decisive. Tot atâtea reușite are și Lautaro Martinez, dar în 10 meciuri. Argentinianul are doar 2 assisturi

Grație acestui rezultat, echipa antrenată de Cristi Chivu a urcat pe locul al doilea în Serie A, cu 32 de puncte, la trei lungimi în spatele liderului Lazio.

A perfect Saturday evening 😮‍💨 https://t.co/cJDbxWXeC0 — Inter ⭐⭐ (@Inter_en) November 28, 2026

AS Roma poate reveni însă pe poziția secundă dacă o va învinge duminică pe Monza, meci programat de la ora 19:00.

De cealaltă parte, Genoa se află pe locul 11, cu 16 puncte acumulate după 13 etape, dar poate coborî o poziție în clasament dacă Atalanta va trece de Lecce.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport