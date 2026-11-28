Mihai Stoica (61 de ani), fostul președinte al Consiliului de Administrație al FCSB, a dezvăluit cum i s-a schimbat viața după despărțirea de formația roș-albastră.

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Fostul oficial a renunțat la funcție la mijlocul lunii noiembrie și susține că presiunea resimțită în perioada petrecută la FCSB a fost principalul motiv pentru care a luat această decizie.

Mihai Stoica, despre viața după plecarea de la FCSB: „Am început și eu să trăiesc!”

Mihai Stoica a mărturisit că, în perioada în care activa la FCSB, avea emoții nu doar la partidele echipei sale, ci și la cele ale rivalelor din campionat.

„Crede-mă că nu exagerez cu nimic, în sfârșit învăț și eu să trăiesc. Eu n-am trăit până acum, de când m-am apucat de meseria aia. Eram tot timpul în bază, lângă echipă, cu emoții nonstop, juca Dinamo, aveam emoții, juca Rapid, aveam emoții, juca Craiova, aveam emoții.

Mai nou, mai multe echipe, vreo 5 ani am avut doar la CFR. Meciurile noastră mă sfârșeau, nu puteam să dorm nici după, nici înainte. Eram un om terminat.

Au trecut 3 săptămâni (n.r. de la plecare). Când a jucat FCSB cu FC Argeș n-am văzut meciul, dar am stat așa, mă tot uitam, avea emoții, dar nu trăirile dinainte. Dar mă uit la toate meciurile, lucrez în televiziune, trebuie să le comentez”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Simțeam că mă sufoc, în ultima vreme mi-a fost foarte greu. Am făcut o greșeală, trebuia să plec în vară, când am zis și m-au sucit! Mihai Stoica, fost președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica a fost în vacanță la Londra, alături de fiica sa

După plecarea de la FCSB, Mihai Stoica a avut mai mult timp pentru familie și pentru pasiunile sale. În plus, se și odihnește mai bine.

Fostul conducător al roș-albaștrilor a petrecut câteva zile la Londra, alături de fiica sa, Teodora, și plănuiește deja o altă vacanță.

„Am 2 ore jumate în medie în plus, îmi spune device-ul, dorm mai mult pe noapte.

Am fost 6 zile la Londra, plec să văd Lazio - Roma, beneficiez și eu de relațiile pe care le-am avut. Mă duc după aia să văd Juventus - Monza.

Mi-am făcut un traseu în martie, să mă duc să văd Japonia pentru că n-am văzut-o niciodată și era pe bucket list. Eu am încredere că o să fiu sănătos și-n martie.

Nu știu ce se va întâmpla peste 5-6 luni, dar la momentul ăsta simt că respir cu adevărat. Sunt fericit! Chiar sunt fericit!”, a spus Stoica.

Fiica acestuia a publicat și o imagine pe rețelele de socializare, din care reiese că cei doi au parcurs 23,6 kilometri pe jos prin Londra:

Mihai Stoica a decis să demisioneze de la FCSB, după 16 ani de la revenirea sa la club.

Plecarea sa a venit după înfrângerea suferită de FCSB în fața Corvinului Hunedoara, scor 0-1, și după ce Gigi Becali și-a exprimat public nemulțumirea față de transferurile realizate în vară.

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