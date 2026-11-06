Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre victoria cu Egnatia, scor 2-0, din etapa #3 a Conference League.

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Universitatea Craiova a obținut a doua victorie în actuala ediție a Conference League, după 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter Escaldes.

Nicușor Bancu, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0 : „Suntem mândri că suntem neînvinși”

Oltenii au deschis scorul în minutul 24, prin Alexandru Cicâldău, iar Nicușor Bancu a stabilit rezultatul final opt minute mai târziu, cu un șut de la distanță.

„A fost un meci foarte bun făcut de noi. Nu am început foarte bine, dar cred că după 10 minute ne-am creat destule ocazii de a marca. Am avut multe ratări în prima repriză. Am marcat și eu un gol frumos.

Este o victorie foarte importantă, suntem neînvinși în Europa și suntem mândri de acest lucru.

Am văzut cum a plecat mingea și am zis că este un șut bun. Într-o fracțiune de secundă s-a văzut că a fost gol”, a declarat Bancu, la Digi Sport.

Întrebat de ce Universitatea Craiova are rezultate mai bune față de sezoanele precedente, Bancu a răspuns:

„Trofeele de anul trecut ne-au adus foarte multă încredere. Suntem aproape aceeași echipă de anul trecut. Știm ce să facem în teren, fiecare își știe postul.

Determinarea pe care o avem la fiecare partidă. Poate în anii trecuți nu făceam același lucru, ne pierdeam din încredere”.

Universitatea Craiova, pe locul 8 în Conference League: „Știm ce am pățit anul trecut”

După primele trei etape, Universitatea Craiova ocupă locul 8 în Conference League, cu 7 puncte și un golaveraj de 6-2.

„Este foarte bine pentru noi. Muncim zi de zi să fim la acest nivel. Nu este ușor, dar suntem un lot numeros și oricine intră face tot posibilul să ajute echipa.

Mister a făcut un grup unit, chiar dacă mai sunt supărări că nu joacă toată lumea destul de mult. Este normal, e greu să schimbi foarte mulți jucători.

Îmi doresc să ne menținem cât mai mult pe acest traseu”, a spus căpitanul Craiovei.

Poziția este importantă, deoarece primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

25 a fost locul ocupat de Universitatea Craiova în sezonul trecut din Conference League, cu 7 puncte. Oltenii au ratat calificarea în play-off după înfrângerea cu AEK Atena din ultima etapă, iar golaverajul a făcut diferența

Bancu a amintit de acea experiență și a transmis că echipa nu trebuie să se mulțumească doar cu cele șapte puncte obținute până acum.

„Știm ce am pățit anul trecut, așa că nu vrem să ne oprim aici. La fiecare meci vom juca să adunăm un punct sau puncte. Cu siguranță vor fi meciuri mult mai grele.

Mă bucur că suntem bine, nu ne-am accidentat până acum, datorită celor care se ocupă de pregătirea și refacerea noastră. Nu este ușor să poți să ții acest ritm, din trei în trei zile, în Europa și campionat.

Am făcut 7 puncte. Mulți au zis că putem face minimum șase după aceste trei meciuri. Suntem mândri de tot”, a adăugat Bancu.

Universitatea Craiova va disputa următorul meci din Conference League pe 26 noiembrie, în deplasare cu Brighton, formație din Premier League.

Brighton este o echipă puternică. Mă uit la meciurile din Anglia, știu cât de bine joacă. Va fi foarte dificil Nicușor Bancu, fundașul Universității Craiova

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