Bancu n-a uitat Coșmarul cu AEK Nicușor Bancu îndeamnă la prudență: „Nu vrem să ne oprim.  Știm ce am pățit anul trecut” +8 foto
Nicușor Bancu. Foto: Sportpictures
Conference League

Bancu n-a uitat Coșmarul cu AEK Nicușor Bancu îndeamnă la prudență: „Nu vrem să ne oprim. Știm ce am pățit anul trecut”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.11.2026, ora 00:25
alt-text Actualizat: 06.11.2026, ora 00:41
  • Nicușor Bancu (34 de ani), căpitanul Universității Craiova, a vorbit despre victoria cu Egnatia, scor 2-0, din etapa #3 a Conference League.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Universitatea Craiova a obținut a doua victorie în actuala ediție a Conference League, după 1-1 cu Getafe și 3-1 cu Inter Escaldes.

Bancu, MVP-ul primei reprize FOTO. Căpitanul oltenilor, GOLAZO de zile mari cu Egnatia! Decisiv și la reușita lui Cicâldău
Citește și
Bancu, MVP-ul primei reprize FOTO. Căpitanul oltenilor, GOLAZO de zile mari cu Egnatia! Decisiv și la reușita lui Cicâldău
Citește mai mult
Bancu, MVP-ul primei reprize FOTO. Căpitanul oltenilor, GOLAZO de zile mari cu Egnatia! Decisiv și la reușita lui Cicâldău

Nicușor Bancu, după Universitatea Craiova - Egnatia 2-0: „Suntem mândri că suntem neînvinși”

Oltenii au deschis scorul în minutul 24, prin Alexandru Cicâldău, iar Nicușor Bancu a stabilit rezultatul final opt minute mai târziu, cu un șut de la distanță.

„A fost un meci foarte bun făcut de noi. Nu am început foarte bine, dar cred că după 10 minute ne-am creat destule ocazii de a marca. Am avut multe ratări în prima repriză. Am marcat și eu un gol frumos.

Este o victorie foarte importantă, suntem neînvinși în Europa și suntem mândri de acest lucru.

Am văzut cum a plecat mingea și am zis că este un șut bun. Într-o fracțiune de secundă s-a văzut că a fost gol”, a declarat Bancu, la Digi Sport.

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (8).jpg
Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (1).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (2).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (3).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (4).jpg Golul marcat de Nicușor Bancu în U Craiova - Egnatia Foto captură VIDEO Prima Sport (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat de ce Universitatea Craiova are rezultate mai bune față de sezoanele precedente, Bancu a răspuns:

„Trofeele de anul trecut ne-au adus foarte multă încredere. Suntem aproape aceeași echipă de anul trecut. Știm ce să facem în teren, fiecare își știe postul.

Determinarea pe care o avem la fiecare partidă. Poate în anii trecuți nu făceam același lucru, ne pierdeam din încredere”.

Universitatea Craiova, pe locul 8 în Conference League: „Știm ce am pățit anul trecut”

După primele trei etape, Universitatea Craiova ocupă locul 8 în Conference League, cu 7 puncte și un golaveraj de 6-2.

„Este foarte bine pentru noi. Muncim zi de zi să fim la acest nivel. Nu este ușor, dar suntem un lot numeros și oricine intră face tot posibilul să ajute echipa.

Mister a făcut un grup unit, chiar dacă mai sunt supărări că nu joacă toată lumea destul de mult. Este normal, e greu să schimbi foarte mulți jucători.

Îmi doresc să ne menținem cât mai mult pe acest traseu”, a spus căpitanul Craiovei.

Poziția este importantă, deoarece primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9-24 vor disputa un play-off.

25
a fost locul ocupat de Universitatea Craiova în sezonul trecut din Conference League, cu 7 puncte. Oltenii au ratat calificarea în play-off după înfrângerea cu AEK Atena din ultima etapă, iar golaverajul a făcut diferența

Bancu a amintit de acea experiență și a transmis că echipa nu trebuie să se mulțumească doar cu cele șapte puncte obținute până acum.

„Știm ce am pățit anul trecut, așa că nu vrem să ne oprim aici. La fiecare meci vom juca să adunăm un punct sau puncte. Cu siguranță vor fi meciuri mult mai grele.

Mă bucur că suntem bine, nu ne-am accidentat până acum, datorită celor care se ocupă de pregătirea și refacerea noastră. Nu este ușor să poți să ții acest ritm, din trei în trei zile, în Europa și campionat.

Am făcut 7 puncte. Mulți au zis că putem face minimum șase după aceste trei meciuri. Suntem mândri de tot”, a adăugat Bancu.

Universitatea Craiova va disputa următorul meci din Conference League pe 26 noiembrie, în deplasare cu Brighton, formație din Premier League.

Brighton este o echipă puternică. Mă uit la meciurile din Anglia, știu cât de bine joacă. Va fi foarte dificil Nicușor Bancu, fundașul Universității Craiova

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
Universitatea Craiova conference league nicusor bancu egnatia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
12:17
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share