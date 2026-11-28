Jermaine Haley, cunoscut în lumea wrestlingului sub numele de Bronson Reed, a murit vineri, la vârsta de 38 de ani, din cauza unor complicații medicale.

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Australianul suferise mai multe fracturi costale și o leziune la nivelul unui rinichi în timpul evenimentului Crown Jewel, organizat pe 7 noiembrie, în Arabia Saudită.

Bronson Reed a murit la trei săptămâni după accidentarea din Arabia Saudită

Deși nu avea niciun meci programat la Crown Jewel, Bronson Reed a intervenit în timpul luptei pentru titlul mondial pe echipe, în care Bron Breakker și Austin Theory îi aveau ca adversari pe Penta și Je'Von Evans, conform bleacherreport.com.

Australianul a fost implicat într-o confruntare cu Oba Femi, care l-a aruncat de pe scenă peste mai multe mese. Reed a suferit accidentările în timpul acestei secvențe.

Australianul a fost nevoit să rămână în Arabia Saudită pentru a primi îngrijiri medicale, după ce ceilalți wrestleri și membri ai staff-ului WWE s-au întors în Statele Unite ale Americii.

Săptămâna trecută, jurnalistul Bryan Alvarez anunțase că Reed revenise acasă și își continua recuperarea după o intervenție chirurgicală.

WWE held a 10 bell salute for Bronson Reed during tonight’s live event.



(🎥: @protodupri) pic.twitter.com/U0urkKDUaa — Wrestle Ops (@WrestleOps) November 28, 2026

WWE, mesaj după moartea lui Bronson Reed

Reprezentanții organizației au anunțat decesul australianului printr-un comunicat publicat pe site-ul oficial și pe rețelele de socializare.

„WWE este devastată să anunțe că Jermaine Haley, cunoscut fanilor WWE sub numele de Bronson Reed, a încetat din viață în cursul zilei de astăzi.

Gândurile noastre și cele mai sincere condoleanțe se îndreaptă către familia, prietenii și fanii lui Jermaine”.

Bronson Reed a cucerit titlul nord-american în WWE

Născut pe 25 august 1988, la Adelaide, în Australia, Bronson Reed a avut două perioade în WWE, între 2019 și 2021, respectiv între 2022 și 2026.

După prima despărțire de WWE, australianul a evoluat în New Japan Pro-Wrestling și Impact Wrestling, înainte de a reveni în organizația americană în 2022, conform fightful.com.

De-a lungul carierei, Reed a obținut victorii în fața unor nume importante din wrestling, precum Roman Reigns și Seth Rollins.

Printre performanțele sale se numără cucerirea titlului nord-american NXT, în 2021, și câștigarea competiției Andre the Giant Memorial Battle Royal, în 2024.

Din 2025, australianul făcea parte din gruparea The Vision, alături de Bron Breakker și Seth Rollins.

De-a lungul carierei, acesta a mai evoluat sub numele de Jonah Rock, Jonah și J-Rock.

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