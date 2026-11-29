FCSB - CSIKSZEREDA 2-0. Ilie Dumitrescu este de părere că nu Laurențiu Reghecampf este cel care a făcut schimbările în tabăra roș-albaștrilor.

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Fostul mare internațional crede cu tărie că Gigi Becali s-a aflat în spatele modificărilor efectuate după pauză.

FCSB - CSIKSZEREDA 2-0 . Ilie Dumitrescu: „Reghecampf nu-l băga niciodată pe Ofri Arad număr 10”

„În prima repriză, echipa a avut altă exprimare. În a doua, schimbările și mutările astea de pe un post pe altul... Stoian nu poate să aducă un plus din partea dreaptă, cel mai bun randament îl dă în centru.

Arad nu e 10, e 6, în fața apărării. Schimbările n-au adus un plus. Chiar dacă FCSB a controlat jocul, nu au apărut situațiile. A fost și o scădere de ritm.

Totuși, simți în teren că adversarul nu poate să-ți pună probleme. Ca joc, FCSB a fost în scădere în partea a doua.

Dacă mă întrebi despre schimbări, nu sunt făcute de Reghecampf. Mutările astea 100% nu sunt schimbările unui antrenor. Schimbările astea de poziție pe faza ofensivă.

Tot ce s-a întâmplat sunt schimbările lui Gigi și nu e prima oară când s-a întâmplat lucrul ăsta. Crede-mă, Reghecampf nu-l băga niciodată pe Ofri Arad număr 10, îl lăsa pe Joao Paulo.

Eu îți dau scris că Reghe nu a făcut așa ceva. Astea sunt mutări ale lui Gigi. Eu mențin ce am spus, astea nu sunt mutări de antrenor”, a declarat Ilie Dumitrescu, citat de digisport.ro.

Ilie Dumitrescu: „Poate nici nu-l băga Reghe pe Ofri Arad”

Situația lui Ofri Arad, introdus la începutul reprizei secunde și schimbat după doar 33 de minute, a fost principalul argument adus în discuție.

„Poate nici nu-l băga Reghe pe Ofri Arad. Ca antrenor, l-ai băgat, nu-l scoți, vorbești cu el după meci. Nu era un meci să-ți pună probleme.

Știi când a mai făcut o schimbare așa Reghe? Cu Bratu, fundașul ăla, cu Viitorul. Eu îl cunosc, ca structură, nu era nici el confortabil cu schimbările. Tu ai o repriză bună, apoi ai niște schimbări și nu mai joacă echipa, asta e speța în seara asta.

Eu îi spun lui Reghe că astea nu-s mutări de antrenor. Dacă le făcea el, spuneam că a greșit”.

Eu am discursul în favoarea lui Reghe. Vreau să scot în evidență că mutările astea de poziții nu sunt ale lui Reghe. Când face schimbări și e inspirat, spun, dar în seara asta Gigi n-a fost inspirat, să-și asume. Ilie Dumitrescu

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