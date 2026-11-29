Cinci fotbaliste din Argentina au depus o nouă plângere la FIFA împotriva antrenorului Diego Guacci (45 de ani), pe care îl acuză de hărțuire sexuală, amenințări și abuz psihologic.

(45 de ani), pe care îl acuză de hărțuire sexuală, amenințări și abuz psihologic. Este a doua oară când forul mondial este sesizat în legătură cu tehnicianul, după ce o investigație anterioară s-a încheiat fără sancțiuni, deși comisia de anchetă stabilise încălcarea codului etic.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Guacci, fost antrenor la River Plate și la echipele naționale feminine U15 și U17 ale Argentinei, a negat constant acuzațiile, catalogându-le drept „minciuni”.

Teroare și amenințări cu moartea: „Ai putea să-mi trimiți niște poze nud?”

Printre noile semnatare ale plângerii se numără Florencia Mercau (32 de ani), fostă jucătoare la River Plate. Aceasta a relatat că incidentele au început în 2014, la scurt timp după sosirea tehnicianului la club, scrie cnn.com.

„Nu trecuse nici măcar o zi și mi-a trimis un mesaj în care mi se adresa cu «Flor» și spunea: «Ai putea să-mi trimiți niște poze nud?»” .

Mercau afirmă că refuzurile repetate au atras amenințări directe: „Venea la mine la antrenamente și mă apuca pe la spate… îmi spunea: «Șterge conversația, șterge-o, pentru că dacă nu o faci, te omor și pe tine și pe toată familia ta»”.

Florencia Mercau (FOTO: captură DEPORTV)

Fotbalista a susținut că presiunea a împins-o ulterior la o tentativă de suicid. În pofida tensiunilor, a decis să depună plângerea oficială:

Mi-e frică să merg, mi-e frică până și să respir. Dar frica asta nu mă lasă să mă liniștesc. De aceea sunt aici astăzi, ca toate acestea să se termine și să-mi pot continua viața în liniște. Florencia Mercau, fotbalistă

Abuz confirmat, sancțiuni anulate

Precedenta procedură la FIFA a fost declanșată în perioada 2020-2021 de alte cinci jucătoare, reprezentate de sindicatul global FIFPRO.

Una dintre ele, Gabriela Garton, a raportat limbaj violent și insulte cu conotație sexuală în vestiar:

„După meci, a spus ceva de genul: «Dacă mai jucați așa vreodată, vă bag pe toate la dușuri și… vă f** în c**».

Spunea că comportamentul meu este destul de disprețuitor și că, la urma urmei, eram ca toate celelalte din echipa națională, dispuse să-și dea jos pantalonii și să fie violate pentru a fi la lotul național”.

În 2021, camera de investigație a FIFA a constatat că Guacci a comis hărțuire sexuală și abuz psihologic, recomandând suspendarea acestuia.

Totuși, camera de judecată a Comisiei de Etică, compusă din trei bărbați, a clasat dosarul fără sancțiuni:

Camera consideră că probele din dosar sunt insuficiente pentru a corobora, la un nivel confortabil de certitudine, relatările jucătoarelor despre evenimente. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Camera a dorit să sublinieze că o astfel de concluzie nu trebuie considerată drept o recunoaștere a faptului că faptele sesizate nu au avut loc. Comisiei de Etică a FIFA

Decizia a fost criticată dur de FIFPRO și de jucătoare. Alexandra Gomez Bruinewoud, consilier juridic principal al FIFPRO, a reclamat vicii de procedură:

„Ancheta a fost aproape inexistentă. Procedura a fost extrem de lentă și neglijentă.

Câte jucătoare trebuie să-și prezinte mărturia pentru ca un complet, format exclusiv din bărbați, să decidă că a existat un abuz?

Nu am fost niciodată invitate la audierea cu camera de judecată. Am aflat că a existat o audiere cu Guacci abia după ce s-a încheiat”.

Patru dintre sportive, Gabriela Garton, Luana Munoz, Aldana Cometti și Camila Gomez Ares, au continuat să își susțină public declarațiile, în timp ce a cincea a ales să rămână anonimă.

🇦🇷 LECTURA OBLIGATORIA: Aldi Cometti, Luana Muñoz, Gabriela Garton y Camila Gómez Ares, revelaron ser 4 de las 5 jugadoras argentinas que presentaron en 2021 una denuncia por ACOSO Y ABUSO SEXUAL contra el entrenador Diego Guacci. Tras años de resguardar su identidad, decidieron hablar públicamente para un reportaje de @LANACION. Su decisión surge como respuesta a una "persecución" posterior: denuncian que el propio Guacci y su entorno filtraron sus nombres pese al anonimato procesal. Los testimonios detallan que el DT elegía perfiles vulnerables, como chicas jóvenes alejadas de sus familias, para ejercer violencia psicológica y física en clubes como River, UAI Urquiza y el predio de la Selección Argentina entre 2012 y 2017. A pesar de que la Cámara de Investigación de la FIFA recomendó sancionar a Guacci tras hallar incumplimientos éticos, la Sala de Adjudicación cerró el caso alegando "pruebas insuficientes". Sin embargo, el informe final incluye una aclaración inquietante: el cierre de la causa no debe considerarse un reconocimiento de que los hechos no ocurrieron, ni que el DT actuó éticamente. Es un "gris" legal que ha dejado a las víctimas en total desprotección y con una profunda sensación de impunidad. Existe una quinta denunciante cuya identidad Guacci no ha hecho pública, a diferencia de las demás jugadoras de élite. En la nota, ella confirma que el DT la acosó en 2014, cuando tenía 23 años, mostrándole sus genitales por Skype y exigiéndole fotos. Esta jugadora sostiene que no la mencionan porque su testimonio es el más incriminatorio y temen que conserve capturas de pantalla de aquel episodio, lo que derrumbaría la estrategia de defensa del entrenador. La gestión de este caso deja en evidencia fallas institucionales graves. Mientras la FIFA investigaba a Guacci, paradójicamente lo nombró "experto técnico y mentor". Por su parte, la AFA, tras una promesa inicial de "llegar hasta las últimas consecuencias" por parte del presidente Cláudio 'Chiqui' Tapia, se limitó a desvincularlo sin dar explicaciones públicas y emitió un comunicado deslindando responsabilidades. Hoy, Guacci intenta "restaurar su honor" en la justicia argentina alegando una inocencia que, según las denunciantes y FIFPro, la FIFA nunca certificó realmente. La desprotección de las jugadoras alcanzó niveles críticos cuando no pudieron apelar el fallo de la FIFA, ya que el reglamento no las habilitaba para hacerlo (solo podía la Cámara de Investigación, que decidió no avanzar). Este vacío legal, sumado a que el DT continuó trabajando en clubes como Defensa y Justicia (donde habría denuncias similares bajo reserva), expone la vulnerabilidad de las mujeres en el fútbol argentino ante figuras de autoridad que, a pesar de los testimonios, logran mantenerse dentro del sistema. "Me siento triste y me genera mucha impotencia esta injusticia y exposición pública fundada en la mala fe, cuando lo único que quise siempre es jugar en un ambiente sano, libre de abusos y de violencias. Desde muy chica me sacrifico y trato de dar lo mejor de mí en este deporte que tanto amo y al cual represento en la Selección Argentina", fueron las palabras de Aldana Cometti, capitana del combinado nacional albiceleste y una de las 5 denunciantes. "¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas?" "¡Mirá qué linda que estás!" "¡Qué bien te queda ese peinado!" "¡Qué linda sonrisa tenés!" "¿Tus papás saben que sos lesbiana?" "¿Por qué no me mandás fotos tuyas?" "Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así", estas frases citan las jugadoras para @LANACION sobre mensajes que recibían de Diego Guacci. — Mundo Pelota (@mundopelotanet) April 1, 2026

Procese pentru calomnie și o lege controversată: „Ne vor fi luate drepturile”

După decizia FIFA, Asociația Argentiniană de Fotbal (AFA) nu i-a prelungit contractul lui Guacci, iar acesta s-a mutat în Italia, unde a activat ca voluntar la echipe de tineret din Fossacesia.

În Argentina, Guacci a deschis acțiuni în justiție împotriva jucătoarelor și a unui jurnalist, aceștia răspunzând cu procese pentru calomnie.

În paralel, soția antrenorului, Andrea Guacci, a susținut public un proiect de lege care prevede majorarea pedepselor cu închisoarea pentru denunțuri calomnioase privind violența de gen și abuzurile asupra minorilor.

Jucătoarea Luana Munoz a avertizat că inițiativa legislativă riscă să descurajeze raportarea abuzurilor:

„Am început acest demers pentru a proteja femeile, pentru a proteja copiii, și este îngrijorător deoarece va însemna că li se vor lua drepturi femeilor.

Vezi fotbalul feminin și drepturile femeilor în lume, cât de departe am ajuns, dar când se întâmplă astfel de lucruri, te fac să revii cu picioarele pe pământ și să înțelegi că mai avem atât de multe pentru care trebuie să luptăm”.

FIFA a transmis că tratează cu seriozitate orice sesizare de abuz și aplică normele de procedură legală, însă a refuzat să confirme sau să infirme dacă a deschis o anchetă formală privind noile acuzații.

Guacci a refuzat să acorde interviuri, motivând că există procese în desfășurare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport