Edi Iordănescu (48 de ani) a debutat cu o remiză pe banca lui Watford, scor 0-0, cu Derby County, în etapa #18 din Championship.

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La primul său meci pe banca grupării britanice, fostul selecționer a schimbat cinci jucători în primul „11” față de înfrângerea cu 0-1 în fața lui Blackburn, de la mijlocul săptămânii.

Luca Kjerrumgaard, Edo Kayembe, Kevin Keben, Martin Payero și Rocco Vata i-au înlocuit pe Mamadou Doumbia, Jordan Zemura (suspendat), Mattie Pollock, Edoardo Bove și Stephy Mavididi.

Edi Iordănescu, remiză la debutul pe banca lui Watford

Watford a tremurat serios în prima repriză pe terenul ultimei clasate, care a avut și un gol anulat în minutul 19 pentru fault în atac.

Iordănescu Jr. a avut și ghinion în minutul 34, când a fost nevoit să facă o schimbare. Fundașul francez Soumaila Colibaly (23 de ani) s-a accidentat, iar tehnicianul român l-a introdus pe croatul Branimir Mlacic (19 ani).

Watford nu a pus probleme din punct de vedere ofensiv, iar în repriza secundă, Derby a avut un nou gol anulat, de această dată pentru o poziție de ofsaid.

Al doilea gol anulat al lui Derby County (FOTO: captură video X)

În minutul 77, un alt jucător al celor de la Watford a rămas întins pe gazon, însă a putut continua partida, după ce a primit îngrijiri medicale.

Finalul partidei a adus o nouă fază controversată în careul formației antrenate de Edi Iordănescu. Branimir Mlacic a atins mingea cu mâna, însă „centralul” a lăsat jocul să continue.

Derby County a cerut penalty în prelungiri (FOTO: captură video X)

După remiza cu Derby County, Watford rămâne pe locul 20, cu 16 puncte.

Statisticile meciului Derby - Watford 0-0

Posesie: 54%-46%

Șuturi: 16-18

Șuturi pe poartă: 2-3

Ocazii mari: 2-0

„ Mi-e milă de Iordănescu”

După remiza cu Derby au apărut și reacții acide la adresa jocului prestat de Watford.

„Watford a fost salvată de un gol anulat care, de fapt, nu ar fi trebuit anulat (n.r. cel din prima repriză).

O prestație destul de slabă, dar nici nu știu la ce mă așteptam de la această echipă dezastruoasă.

Mi-e milă de Iordănescu, pentru că, sincer, ce poți să faci cu un asemenea lot?”, a scris un utilizator pe X.

Edi Iordănescu, numit „Lordănescu”

Jurnaliștii britanici de la The Sun au comis două erori înaintea partidei. Nu doar că i-au greșit numele antrenorului român, transformându-l în „Lordănescu”, dar au prezentat și meciul cu Blackburn drept primul al tehnicianului român pe banca lui Watford.

„Derby County a suferit o înfrângere categorică, scor 0-3, în fața celor de la Wolves, în ultimul meci disputat. La rândul lor, oaspeții de astăzi au pierdut pe teren propriu în fața lui Blackburn, în partida care a marcat debutul noului antrenor, Edward Lordănescu” , au scris cei de la The Sun înainte de meci.

În etapa următoare, gruparea fostului selecționer al României o va găzdui pe Millwall, într-o partidă programată sâmbătă, 5 decembrie, de la ora 14:30.

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