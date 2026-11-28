Vasile Scalco și-a pierdut viața la doar 20 de ani, în urma unui accident rutier.

Pugilistul era legitimat la CSM Bacău și făcea parte din lotul național de seniori.

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Accidentul a avut loc în satul Boian, din regiunea Cernăuți (Ucraina), unde sportivul se întorsese acasă, după ce, în urmă cu câteva zile, participase la Campionatul European U23 din Croația, notează bacau.net.

CSM Bacău, reacție după decesul lui Vasile Scalco

„Familia CSM Bacău este în doliu. Cu inimile frânte, ne luăm rămas-bun de la Vasile Scalco, boxerul nostru și membru al lotului național de seniori.

Vasile abia se întorsese de la Campionatul European și ajunsese acasă, la părinți, așa cum își dorise. Plecarea sa, atât de neașteptată și atât de devreme, ne-a lăsat fără cuvinte.

Îl vom păstra în amintire așa cum l-am cunoscut: un sportiv ambițios, muncitor și dedicat, care a dus cu mândrie numele Bacăului în ringurile din țară și de peste hotare.

Transmitem sincere condoleanțe familiei, prietenilor, colegilor și antrenorului său. Suntem alături de voi în aceste clipe de nespusă durere.

Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în comunicatul CSM Bacău de pe Facebook.

Cine a fost Vasile Scalco

Vasile Scalco și-a început parcursul în box la CSM Bacău, sub îndrumarea antrenorului Marius Ciocan, evoluând în limitele categoriei 60 kg. Performanțele sale i-au adus un loc în echipa națională de seniori a României, la aceeași categorie.

În 2023, pugilistul a cucerit titlul de campion național la tineret. Un an mai târziu, a fost singurul reprezentant al României la categoria sa de vârstă care a participat atât la Campionatul European, cât și la cel Mondial. Tot în 2024, a obținut primul loc la turneul internațional „Centura Moldovei”, desfășurat la Iași.

Trecerea la nivelul seniorilor i-a adus noi rezultate importante. Scalco a făcut parte din delegația României la Turneul Strandja, organizat la Sofia, a obținut medalia de argint la Cupa României, iar în această toamnă a devenit campion național U23.

Ultima sa competiție internațională a fost Campionatul European U23 din Croația, unde a reprezentat România în această lună.

Sunt momente în viață când cuvintele sunt de prisos… O prietenie strânsă, o legătură de suflet între antrenor și sportiv, o mulțime de amintiri, multă muncă în echipă, satisfacții rezultate din competiții, toate se încheie în acest moment care ne-a făcut knockout… End of Watch 28.11.2026. Vei rămâne veșnic în inima mea, campionule! Marius Ciocan, antrenor de box

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