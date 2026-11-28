Ofri Arad a intrat la pauza meciului FCSB - Csikszereda, în locul lui Joao Paulo, dar a fost înlocuit în minutul 78 cu Aymen Boutoutaou.

Israelianul a avut 34 de atingeri și 25 de pase reușite din 30, dar a irosit câteva situații bune de atac, inclusiv o șansă de a marca.

Surprins de schimbare, Arad a gesticulat dezaprobator. Reghecampf a început să urle spre el, grăbindu-l să iasă, moment care a surprins pe toată lumea

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Ofri Arad a început repriza a doua în locul lui Joao Paulo și a terminat-o pe bancă.

În minutul 78, după doar 33 de minute pe teren, Reghecampf l-a trimis în joc pe Boutoutaou. Schimbarea l-a luat prin surprindere pe israelian, care și-a arătat nemulțumirea în drum spre margine.

Ofri Arad: 25 de pase reușite, prea puține mingi periculoase

Arad a fost implicat în joc. A atins mingea de 34 de ori și a completat 25 dintre cele 30 de pase încercate, un procentaj de 83%. Cifrele spun însă prea puțin despre ce a făcut cu mingea atunci când FCSB putea accelera.

Lent în luarea deciziilor, israelianul a ales adesea pasa laterală sau înapoi. Când a avut ocazia să joace mai curajos, a irosit câteva situații din care își putea pune colegii în poziții periculoase.

A avut și șansa de a marca, pe care a ratat-o, având o execuție slabă într-un moment excelent.

Arad a gesticulat, Reghecampf a început să strige

Nemulțumirea lui Arad s-a văzut imediat după ce a aflat că trebuie să iasă. Israelianul a gesticulat dezaprobator în timp ce se îndrepta spre margine, iar Reghecampf a răbufnit.

Antrenorul a început să țipe spre el și părea să-i strige în engleză „Fast, fast!”, grăbindu-l să părăsească terenul. Arad a lăsat capul în pământ și și-a continuat drumul spre bancă.

Vizibil afectat, Arad a fost consolat de coechipieri în momentul în care a intrat pe gazon la finalul partidei.

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