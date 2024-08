Antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu (56 de ani), nu mai înțelege nimic din situația lui Louis Munteanu (21 de ani), atacant pe care toată lumea îl anunța ca și transferat în Gruia.

Până în acest moment, nu există nicio înțelegere între Fiorentina și CFR Cluj. În schimb, Gigi Becali a anunțat că a făcut o nouă ofertă pentru jucător.

Louis Munteanu este dorit cu ardoare de cele mai importante echipe ale Superligii: CFR Cluj, FCSB, Rapid și Universitatea Craiova.

De asemenea, și Gică Hagi l-ar dori înapoi la Farul, dar este conștient că nu are puterea financiară de a-l transfera de la Fiorentina.

Cu toate acestea, Munteanu a fost titularizat, sâmbătă, în echipa Fiorentinei pentru meciul amical cu formația engleză Preston.

Dan Petrescu, despre Louis Munteanu: „Toată lumea spune că vine, dar nu e aici”

Nici antrenorul celor de la CFR Cluj, Dan Petrescu, nu mai înțelege dacă fotbalistul va ajunge la echipa sa sau nu, așa cum se preconiza intens în ultimele zile.

De asemenea, „Bursucul” și-ar dori ca transferului lui Răzvan Sava la Udinese să se realizeze din vara viitoare, nu din această perioadă de mercato.

„ Toată lumea spune că Louis Munteanu vine la CFR Cluj, dar el nu e . Noi avem nevoie de orice jucător valoros. L-am adus pe Postolachi, ne-am întărit. Va fi în lot, ori pe bancă, ori titular. Dar concurența e mereu binevenită.

Vom vedea dacă mai aducem jucători. Să vedem ce se întâmplă cu jucătorii noștri. Să vedem cine pleacă și dacă pleacă cineva, trebuie să aducem. Să vedem ce vom face în Europa.”, a declarat Dan Petrescu, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă.