TikTok, interzis la FCSB Becali a luat foc după ce a aflat ce vedete au cont: „Să uite mingea! Bine că mi-ați zis”

Gigi Becali (67 de ani) a reacționat după ce a aflat că o parte dintre jucătorii săi postează videoclipuri pe TikTok.

Finanțatorul de la FCSB nu este de acord cu activitatea jucătorilor săi și crede că acest aspect le poate afecta calitatea jocului.

Olaru, Șut și Târnovanu au apărut recent în mai multe video-uri pe TikTok, iar patronul de la FCSB n-a ezitat să-i taxeze.

Gigi Becali: „Cine mai are? Șut, Târnovanu? Bine că mi-ați zis!”

Becali a reacționat dur la auzirea acestor lucruri despre jucătorii săi, aflați acum în cantonamentul din Olanda, și crede că le poate afecta calitatea fotbalistică.

„S-au apucat de TikTok? Eu spun așa, ca să țină minte, toți care s-au apucat, o lună, două, patru cinci, dracii, dracii, dracii, îi acaparează dracul.

Și apoi mintea ta, când dai cu piciorul în minge, te păcălesc dracii și o dai în altă parte. Pentru că mintea ta e drăcească, nu mai este cu Dumnezeu, cu puterea harului. Te înnebunesc.

Vrei TikTok? Uită mingea! Olaru are TikTok? Să uite mingea! Cine mai are? Șut, Târnovanu? Să fie virali. Are TikTok? Mă interesez, intră Zima în poartă. Bine că mi-ați zis!”, a declarat Becali.

Cei 3 fotbaliști de la FCSB pasionați de TikTok au fost activi chiar și în cantonamentul din Olanda, postând mai multe clipuri împreună. Și au adunat deja cifre importante:

Adrian Șut - 45.000 de urmăritori, 305.000 de aprecieri;

- 45.000 de urmăritori, 305.000 de aprecieri; Ștefan Târnovanu - 118.000 de urmăritori, 2,3 milioane de aprecieri;

- 118.000 de urmăritori, 2,3 milioane de aprecieri; Darius Olaru - 44.000 de urmăritor, 223.000 de aprecieri.

FCSB mai are un amical în cantonamentul din Olanda, marți, de la 14:00, iar sâmbătă va debuta în noul sezon, de la ora 20:00, contra CFR-ului, în Supercupa României.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport